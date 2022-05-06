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В ДНР за сутки четыре мирных жителя погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки четыре мирных жителя погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.05.2022

В ДНР за сутки четыре мирных жителя погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

Четыре мирных жителя погибли, трое ранены, в том числе ребенок, в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:09

2022-05-06T09:09

2022-05-06T09:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, трое ранены, в том числе ребенок, в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, зафиксировано 35 обстрелов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех мирных жителей: женщины и мужчины в Ясиноватой, мужчины в Горловке и женщины в Петровском районе Донецка. Ранения получили трое мирных жителей, в т.ч. ребенок 2009 г.р., в Петровском районе Донецка и Ясиноватой", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за сутки украинские войска 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 210 боеприпасов различного калибра. "На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм", - уточняется в сообщении.Под огнем украинских войск оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк (Петровский, Киевский и Кировский районы), Зайцево (южное), Горловка (поселки шахт им. Гагарина и им. Ленина), Широкая Балка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Лозовое.При этом, под данным представительства, повреждены 44 дома в Киевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

ясиноватая

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донецк (днр), ясиноватая