Броневик, обстрелянный фашистами, примет участие в параде в Новгороде
Броневик, побывавший под обстрелом фашистов, примет участие в параде в Новгороде
© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкМонумент Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде
Монумент Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Пушечный бронеавтомобиль БА-10, побывавший под обстрелом фашистов, примет участие в параде в День Победы в Великом Новгороде, сообщают власти Новгородской области.
Этот броневик, который, по архивным данным, рухнул в реку в Великом Новгороде 18 августа 1941 года под обстрелом фашистов, подняли на поверхность 80 лет спустя в годовщину этого боя. Броневик вытащили со дна реки Малый Волховец у Синего моста в Новгороде при помощи автокрана. Машина, которую в июне 2021 года обнаружила подводная группа поискового отряда "Находка", была направлена на реставрацию.
"Поднятый из Малого Волховца броневик проедет 9 мая по Софийской площади Великого Новгорода. После длительной реставрации автомобиль передвигается своим ходом… Сейчас броневик доставили в автобусный парк, где его еще раз проверят перед участием в параде", - говорится в видео, опубликованном на официальной странице правительства Новгородской области в соцсети "ВКонтакте".
По архивным данным, броневик принадлежал 28-й танковой дивизии, которой командовал будущий генерал армии и дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский. Восемнадцатого августа 1941 года остатки 3-й и 28-й танковых дивизий были прижаты к берегу Малого Волховца. Бронеавтомобиль поставили на мосту, чтобы огнем пресекать попытки фашистов приблизиться к переправе. Под обстрелом немецкой авиации мост был разрушен, и его фрагменты вместе с броневиком упали на дно реки.