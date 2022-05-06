https://ria.ru/20220506/bronevik-1787284496.html

Броневик, обстрелянный фашистами, примет участие в параде в Новгороде

Броневик, обстрелянный фашистами, примет участие в параде в Новгороде - РИА Новости, 06.05.2022

Броневик, обстрелянный фашистами, примет участие в параде в Новгороде

Пушечный бронеавтомобиль БА-10, побывавший под обстрелом фашистов, примет участие в параде в День Победы в Великом Новгороде, сообщают власти Новгородской... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:24

2022-05-06T18:24

2022-05-06T18:24

общество

иван черняховский

великий новгород

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Пушечный бронеавтомобиль БА-10, побывавший под обстрелом фашистов, примет участие в параде в День Победы в Великом Новгороде, сообщают власти Новгородской области.Этот броневик, который, по архивным данным, рухнул в реку в Великом Новгороде 18 августа 1941 года под обстрелом фашистов, подняли на поверхность 80 лет спустя в годовщину этого боя. Броневик вытащили со дна реки Малый Волховец у Синего моста в Новгороде при помощи автокрана. Машина, которую в июне 2021 года обнаружила подводная группа поискового отряда "Находка", была направлена на реставрацию."Поднятый из Малого Волховца броневик проедет 9 мая по Софийской площади Великого Новгорода. После длительной реставрации автомобиль передвигается своим ходом… Сейчас броневик доставили в автобусный парк, где его еще раз проверят перед участием в параде", - говорится в видео, опубликованном на официальной странице правительства Новгородской области в соцсети "ВКонтакте".По архивным данным, броневик принадлежал 28-й танковой дивизии, которой командовал будущий генерал армии и дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский. Восемнадцатого августа 1941 года остатки 3-й и 28-й танковых дивизий были прижаты к берегу Малого Волховца. Бронеавтомобиль поставили на мосту, чтобы огнем пресекать попытки фашистов приблизиться к переправе. Под обстрелом немецкой авиации мост был разрушен, и его фрагменты вместе с броневиком упали на дно реки.

https://ria.ru/20220506/pobeda-1787190332.html

великий новгород

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, иван черняховский, великий новгород, новгородская область