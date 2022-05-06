https://ria.ru/20220506/bayden-1787321475.html
Президент-Апатия: Байдену предсказали скорый крах
Президент-Апатия: Байдену предсказали скорый крах - РИА Новости, 06.05.2022
Президент-Апатия: Байдену предсказали скорый крах
Более двух третей американцев не отобряют деятельность президента США Джо Байдена, что грозит Демократической партии полным крахом на предстоящих промежуточных... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:07
2022-05-06T22:07
2022-05-06T23:45
в мире
сша
джо байден
конгресс сша
демократическая партия сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783720833_0:0:2532:1424_1920x0_80_0_0_0134f65161aee285e2dcbb626a33432a.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более двух третей американцев не отобряют деятельность президента США Джо Байдена, что грозит Демократической партии полным крахом на предстоящих промежуточных выборах в конгресс, говорится в сюжете канала Fox News.Ведущая привела данные опроса, согласно которому, количество неодобряющих политику Байдена превысило число его сторонников по всем вопросам, кроме коронавируса. Особенно сильно заметно недовольство американцев относительно инфляции. Ведущая назвала единственным виновником сложившейся ситуации самого Байдена, назначившего главой Федеральной резервной системы Джея Пауэлла."Президент-Эмпатия превратился в Президента-Апатию", — сыронизировала ведущая.Участвовавший в программе главный редактор The Hill Боб Кьюсак указал на то, что 33 члена палаты представителей конгресса от Демократической партии отказались выставлять кандидатуры на предстоящих выборах."Поэтому если буквально несколько кресел сменят владельцев, спикером, скорее всего, станет Кевин Маккарти — а республиканцы, скорее всего, соберут побольше мест", — высказался он.По мнению Кьюсака, в ближайшее время настроения избирателей не изменятся, так что ситуация для Байдена складывается не очень хорошо.Редактор раздела "Мнения" в The Washington Times Чарли Херт заявил, что в нынешнем положении может быть "добром"."Оно в том, что ответственность за все главные проблемы, которые, как отметил Боб, будут двигать избирателями, во всех аспектах лежит именно на демократах", — пояснил он.Кьюсак, в свою очередь, отметил, что Демократическая партия призывает голосовать за себя, чтобы "демократов стало больше". При этом эта политическая сила контролирует все институты власти, и Штаты сейчас находятся в не очень хорошем состоянии — налицо экономические проблемы, беды на рынке труда, а большинство американцев считает, что страна движется в неправильном направлении."А это ведь катастрофа для демократов", — добавил он.В заключение, Кьюсак подчеркнул, что нынешняя позиция Демократической партии будет с трудом работать на достижение ее целей на выборах.
https://ria.ru/20220506/ukraina-1787299278.html
https://ria.ru/20220506/bayden-1787242030.html
https://ria.ru/20220506/kanada-1787036670.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783720833_142:0:2390:1686_1920x0_80_0_0_0f90c8d7818e91373c3c2244191b595e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, конгресс сша, демократическая партия сша
22:07 06.05.2022 (обновлено: 23:45 06.05.2022)
Президент-Апатия: Байдену предсказали скорый крах
Fox News: президента США Байдена ждет катастрофа
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Более двух третей американцев не отобряют деятельность президента США Джо Байдена, что грозит Демократической партии полным крахом на предстоящих промежуточных выборах в конгресс, говорится в сюжете канала Fox News
.
Ведущая привела данные опроса, согласно которому, количество неодобряющих политику Байдена превысило число его сторонников по всем вопросам, кроме коронавируса. Особенно сильно заметно недовольство американцев относительно инфляции. Ведущая назвала единственным виновником сложившейся ситуации самого Байдена, назначившего главой Федеральной резервной системы Джея Пауэлла.
"Президент-Эмпатия превратился в Президента-Апатию", — сыронизировала ведущая.
Участвовавший в программе главный редактор The Hill Боб Кьюсак указал на то, что 33 члена палаты представителей конгресса от Демократической партии отказались выставлять кандидатуры на предстоящих выборах.
"Поэтому если буквально несколько кресел сменят владельцев, спикером, скорее всего, станет Кевин Маккарти
— а республиканцы, скорее всего, соберут побольше мест", — высказался он.
По мнению Кьюсака, в ближайшее время настроения избирателей не изменятся, так что ситуация для Байдена складывается не очень хорошо.
Редактор раздела "Мнения" в The Washington Times Чарли Херт заявил, что в нынешнем положении может быть "добром".
"Оно в том, что ответственность за все главные проблемы, которые, как отметил Боб, будут двигать избирателями, во всех аспектах лежит именно на демократах", — пояснил он.
Кьюсак, в свою очередь, отметил, что Демократическая партия призывает голосовать за себя, чтобы "демократов стало больше". При этом эта политическая сила контролирует все институты власти, и Штаты сейчас находятся в не очень хорошем состоянии — налицо экономические проблемы, беды на рынке труда, а большинство американцев считает, что страна движется в неправильном направлении.
"А это ведь катастрофа для демократов", — добавил он.
В заключение, Кьюсак подчеркнул, что нынешняя позиция Демократической партии будет с трудом работать на достижение ее целей на выборах.