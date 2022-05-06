https://ria.ru/20220506/azimut-1787205177.html
"Азимут" начнет летать из Минеральных Вод в Алма-Ату
"Азимут" начнет летать из Минеральных Вод в Алма-Ату - РИА Новости, 06.05.2022
"Азимут" начнет летать из Минеральных Вод в Алма-Ату
Авиакомпания "Азимут" запустит прямые регулярные рейсы из аэропорта Минеральных Вод в Алма-Ату с 23 мая, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:03
2022-05-06T15:03
2022-05-06T15:05
туризм
минеральные воды
казахстан
алма-ата
авиабилеты
авиакомпания "азимут"
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" запустит прямые регулярные рейсы из аэропорта Минеральных Вод в Алма-Ату с 23 мая, сообщается на сайте перевозчика."Мы расширяем маршрутную сеть и открываем продажи авиабилетов из Минеральных вод в один из крупнейших городов Казахстана — Алматы", — говорится в релизе.Уточняется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и субботам.Билеты уже есть в продаже: стоимость перелета в одну сторону — от 100 евро.
https://ria.ru/20220506/aeroflot-1787196012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минеральные воды, казахстан, алма-ата, авиабилеты, авиакомпания "азимут", новости - туризм, туризм, туристы
15:03 06.05.2022 (обновлено: 15:05 06.05.2022)
"Азимут" начнет летать из Минеральных Вод в Алма-Ату
Авиакомпания "Азимут" запустит прямые рейсы из Минеральных Вод в в Алма-Ату с 23 мая