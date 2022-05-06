https://ria.ru/20220506/azimut-1787205177.html

"Азимут" начнет летать из Минеральных Вод в Алма-Ату

"Азимут" начнет летать из Минеральных Вод в Алма-Ату - РИА Новости, 06.05.2022

"Азимут" начнет летать из Минеральных Вод в Алма-Ату

Авиакомпания "Азимут" запустит прямые регулярные рейсы из аэропорта Минеральных Вод в Алма-Ату с 23 мая, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:03

2022-05-06T15:03

2022-05-06T15:05

туризм

минеральные воды

казахстан

алма-ата

авиабилеты

авиакомпания "азимут"

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" запустит прямые регулярные рейсы из аэропорта Минеральных Вод в Алма-Ату с 23 мая, сообщается на сайте перевозчика."Мы расширяем маршрутную сеть и открываем продажи авиабилетов из Минеральных вод в один из крупнейших городов Казахстана — Алматы", — говорится в релизе.Уточняется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и субботам.Билеты уже есть в продаже: стоимость перелета в одну сторону — от 100 евро.

https://ria.ru/20220506/aeroflot-1787196012.html

минеральные воды

казахстан

алма-ата

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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