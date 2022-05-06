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В Будапеште прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2022
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В Будапеште прошла акция "Бессмертный полк"
В Будапеште прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2022
В Будапеште прошла акция "Бессмертный полк"
Представители всех российских загранучреждений в Будапеште вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориальной стеле и присоединились к всероссийской... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:59
2022-05-06T23:59
в мире
день победы
венгрия
будапешт
бессмертный полк
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Представители всех российских загранучреждений в Будапеште вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориальной стеле и присоединились к всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщило посольство РФ в Венгрии."В ознаменование 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне представители всех российских загранучреждений и бизнес-структур в Венгрии совместно с соотечественниками принимают участие в памятных мероприятиях", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.Церемонии возложения венков к памятникам советским воинам-освободителям проводятся по всей Венгрии."Главными событиями по традиции стали торжественные возложения в столице на площади Свободы у мемориальной стелы, а также на центральном кладбище Керепеши, где захоронено самое большое количество советских солдат и офицеров", - сообщает дипмиссия.Отмечается, что в церемонии приняли участие послы России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Сербии и Китая."Участники мероприятий пришли к не только с цветами, но с портретами своих родных-участников войны и таким образом присоединились ко всероссийской акции "Бессмертный полк", - сообщило посольство.
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в мире, день победы, венгрия, будапешт, бессмертный полк
23:59 06.05.2022
 
В Будапеште прошла акция "Бессмертный полк"

В Будапеште прошла акция "Бессмертный полк"

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Представители всех российских загранучреждений в Будапеште вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориальной стеле и присоединились к всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщило посольство РФ в Венгрии.
"В ознаменование 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне представители всех российских загранучреждений и бизнес-структур в Венгрии совместно с соотечественниками принимают участие в памятных мероприятиях", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Церемонии возложения венков к памятникам советским воинам-освободителям проводятся по всей Венгрии.
"Главными событиями по традиции стали торжественные возложения в столице на площади Свободы у мемориальной стелы, а также на центральном кладбище Керепеши, где захоронено самое большое количество советских солдат и офицеров", - сообщает дипмиссия.
Отмечается, что в церемонии приняли участие послы России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Сербии и Китая.
"Участники мероприятий пришли к не только с цветами, но с портретами своих родных-участников войны и таким образом присоединились ко всероссийской акции "Бессмертный полк", - сообщило посольство.
Шествие Бессмертный полк в Вифлееме - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 17:21
В Вифлееме прошло шествие "Бессмертного полка"
 
В миреДень ПобедыВенгрияБудапештБессмертный полк
 
 
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