https://ria.ru/20220506/aktsiya-1787329035.html

В Ханое прошла акция "Бессмертный Полк"

В Ханое прошла акция "Бессмертный Полк" - РИА Новости, 06.05.2022

В Ханое прошла акция "Бессмертный Полк"

Патриотическая акция "Бессмертный Полк", посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в столице Вьетнама городе Ханое, сообщает в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T23:20

2022-05-06T23:20

2022-05-06T23:20

в мире

хо ши мин

вьетнам

ханой

день победы

снг

бессмертный полк

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БАНГКОК, 6 мая – РИА Новости. Патриотическая акция "Бессмертный Полк", посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в столице Вьетнама городе Ханое, сообщает в пятницу на своих страницах в социальных сетях посольство России во Вьетнаме.Мероприятие, совместно организованное российской дипмиссией и Российским центром науки и культуры (Русским Домом), прошло в четверг 5 мая на территории Русского Дома в Ханое, говорится в сообщении посольства.Участников акции "Бессмертный Полк" приветствовал посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко. С вьетнамской стороны присутствовали вьетнамский космонавт, генерал-майор Фам Туан, постоянный заместитель председателя Общества Вьетнамско-Российской дружбы Чинь Куок Кхань, а также представители совместного Российско-Вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра, Академии военных наук Вьетнама, Академии народной безопасности Вьетнама, Ханойского филиала Института русского языка имени А.С. Пушкина и Вьетнамского Национального университета, говорится в сообщении.Программу мероприятий ко Дню Победы продолжил праздничный вечер, на котором прозвучали стихи и песни военных лет в исполнении учащихся и учителей школы при посольстве России во Вьетнаме, вокального коллектива "Березка" и курсантов Академии народной безопасности Вьетнама.Ранее в тот же день послы стран СНГ в Ханое возложили венки к мавзолею Хо Ши Мина и Мемориалу павших героев по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 47-й годовщины освобождения Южного Вьетнама и объединения страны, которая праздновалась 30 апреля, и 68-й годовщины победы антиколониальных сил над французскими колониальными войсками в битве при Дьенбьенфу, которая отмечается 7 мая, сообщает посольство РФ.В церемонии, проведенной по инициативе российской дипмиссии, приняли участие посол России Геннадий Бездетко, посол Белоруссии Владимир Боровиков, посол Азербайджана Анар Иманов, а также представители посольств Армении и Казахстана, говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/vifliem-1787290898.html

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в мире, хо ши мин, вьетнам, ханой, день победы, снг, бессмертный полк