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Казахстан исключил из закона "О референдуме" упоминание первого президента - РИА Новости, 05.05.2022
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Казахстан исключил из закона "О референдуме" упоминание первого президента
Казахстан исключил из закона "О референдуме" упоминание первого президента - РИА Новости, 05.05.2022
Казахстан исключил из закона "О референдуме" упоминание первого президента
Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг вернули в мажилис (нижняя палата) проект законодательных поправок в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T07:38
2022-05-05T07:40
в мире
казахстан
алма-ата
ляззат сулеймен
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АЛМА-АТА, 5 мая — РИА Новости. Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг вернули в мажилис (нижняя палата) проект законодательных поправок в закон "О республиканском референдуме", исключив из него упоминание о первом президенте. Трансляция заседания ведется на сайте сената.По ее словам, в редакции сената эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума вопросы "изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности Республики".Накануне конституционный совет Казахстана постановил, что предметом республиканского референдума может быть исключение из конституции нормы, касающейся статуса первого президента.
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в мире, казахстан, алма-ата, ляззат сулеймен
07:38 05.05.2022 (обновлено: 07:40 05.05.2022)
 
Казахстан исключил из закона "О референдуме" упоминание первого президента

Казахстанские сенаторы исключили из закона "О референдуме" упоминание о первом президенте

© Pixabay / Boztay_AkimkhanВид на Нур-Султан
Вид на Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Pixabay / Boztay_Akimkhan
Вид на Нур-Султан. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 5 мая — РИА Новости. Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг вернули в мажилис (нижняя палата) проект законодательных поправок в закон "О республиканском референдуме", исключив из него упоминание о первом президенте. Трансляция заседания ведется на сайте сената.

"Согласно предыдущей версии документа, вопросы, связанные со статусом первого президента, не могли быть предметом республиканского референдума. Предложение сенаторов — исключить из законопроекта эту норму", — пояснила принятое решение журналистам в кулуарах парламента сенатор Ляззат Сулеймен.

По ее словам, в редакции сената эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума вопросы "изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности Республики".
Накануне конституционный совет Казахстана постановил, что предметом республиканского референдума может быть исключение из конституции нормы, касающейся статуса первого президента.
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