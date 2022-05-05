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Казахстан исключил из закона "О референдуме" упоминание первого президента
Казахстан исключил из закона "О референдуме" упоминание первого президента - РИА Новости, 05.05.2022
Казахстан исключил из закона "О референдуме" упоминание первого президента
Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг вернули в мажилис (нижняя палата) проект законодательных поправок в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T07:38
2022-05-05T07:38
2022-05-05T07:40
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АЛМА-АТА, 5 мая — РИА Новости. Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг вернули в мажилис (нижняя палата) проект законодательных поправок в закон "О республиканском референдуме", исключив из него упоминание о первом президенте. Трансляция заседания ведется на сайте сената.По ее словам, в редакции сената эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума вопросы "изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности Республики".Накануне конституционный совет Казахстана постановил, что предметом республиканского референдума может быть исключение из конституции нормы, касающейся статуса первого президента.
https://ria.ru/20220429/kazakhstan-1786069156.html
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в мире, казахстан, алма-ата, ляззат сулеймен
07:38 05.05.2022 (обновлено: 07:40 05.05.2022)
Казахстан исключил из закона "О референдуме" упоминание первого президента
Казахстанские сенаторы исключили из закона "О референдуме" упоминание о первом президенте