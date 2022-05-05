https://ria.ru/20220505/yungi-1787008624.html

День юнг России может появиться по инициативе архангельских законодателей

День юнг России может появиться по инициативе архангельских законодателей - РИА Новости, 05.05.2022

День юнг России может появиться по инициативе архангельских законодателей

Архангельское областное собрание депутатов инициировало учреждение в России новой памятной даты – Дня юнг России, который предлагается отмечать в день основания РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:49

2022-05-05T14:49

2022-05-05T14:49

архангельская область

общество

россия

архангельская область

ссср

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 мая – РИА Новости. Архангельское областное собрание депутатов инициировало учреждение в России новой памятной даты – Дня юнг России, который предлагается отмечать в день основания легендарной Соловецкой школы юнг ВМФ 25 мая, сообщила пресс-служба регионального Заксобрания."Учитывая неоценимый вклад, внесенный юнгами России в защиту Отечества в годы Великой Отечественной войны, было бы правильным установить памятную дату на федеральном уровне", – приводит пресс-служба слова председателя областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.Отмечается, что архангельское областное Собрание депутатов направило соответствующую законодательную инициативу о внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" направило на рассмотрение в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ", - говорится в сообщении.Как напомнили в Заксобрании, в 2022 году Соловецкая школа юнг Военно-морского флота СССР отметит 80-летие. С 1942 по 1945 годы школа стала кузницей кадров для флота. Она выпустила 1 411 специалистов морского дела – боцманов, рулевых, электриков, мотористов, в том числе более 300 человек из Архангельской области.Юные моряки участвовали в защите Заполярья, северных конвоях, в операциях на Волге, Днестре, Амуре, Дунае и Днепре, взятии Берлина, защищали морские рубежи на Дальнем Востоке. В боях за Родину погибли тысячи юнг. Более 150 человек награждены орденами и медалями, четверо удостоены звания Героя Советского Союза.Легендарная Соловецкая школа юнг стала самой большой по численности и самой юной в мировой истории полноценной войсковой частью, однако во время Великой Отечественной войны были открыты и другие школы, в том числе для морского, промыслового и речного флота. Юнги пополняли ряды ушедших на фронт моряков. Так, в 1943 году была открыта стационарная школа юнг на черноморском теплоходе "Крым", а в Дальневосточном пароходстве более двух тысяч юнг было задействовано на 300 судах, занятых лендлизовскими перевозками.В Архангельской области установлена региональная памятная дата "25 мая – День памяти Северных юнг". Однако этот день объединяет юнг из разных городов России: торжественные мероприятия проходят не только в Архангельской области, но и Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Мурманской, Нижегородской, Костромской областях и других регионах страны.

https://ria.ru/20220420/status-1784554678.html

https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783518874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, архангельская область, ссср