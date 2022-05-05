https://ria.ru/20220505/ukraina-1787094602.html

США выделяют Украине новую гуманитарную помощь на 387 миллионов долларов

США выделяют Украине новую гуманитарную помощь на 387 миллионов долларов - РИА Новости, 05.05.2022

США выделяют Украине новую гуманитарную помощь на 387 миллионов долларов

США выделяют Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму почти 387 миллионов долларов, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:51

2022-05-05T21:51

2022-05-05T21:52

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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. США выделяют Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму почти 387 миллионов долларов, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Сегодня США объявляют о выделении Украине дополнительной гуманитарной помощи на сумму 387 миллионов", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Данная помощь, как отмечается, будет направлена по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Само USAID в этой связи написало в своем аккаунте в Twitter, что основанием для ее выделения стала "неспровоцированная агрессия, которая спровоцировала ошеломляющее перемещение (гражданских лиц) и рост гуманитарных нужд".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/es-1786999259.html

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в мире, владимир путин, украина, сша, россия, агентство по международному развитию сша