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США выделяют Украине новую гуманитарную помощь на 387 миллионов долларов - РИА Новости, 05.05.2022
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США выделяют Украине новую гуманитарную помощь на 387 миллионов долларов
США выделяют Украине новую гуманитарную помощь на 387 миллионов долларов - РИА Новости, 05.05.2022
США выделяют Украине новую гуманитарную помощь на 387 миллионов долларов
США выделяют Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму почти 387 миллионов долларов, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:51
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в мире
владимир путин
украина
сша
россия
агентство по международному развитию сша
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. США выделяют Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму почти 387 миллионов долларов, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Сегодня США объявляют о выделении Украине дополнительной гуманитарной помощи на сумму 387 миллионов", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Данная помощь, как отмечается, будет направлена по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Само USAID в этой связи написало в своем аккаунте в Twitter, что основанием для ее выделения стала "неспровоцированная агрессия, которая спровоцировала ошеломляющее перемещение (гражданских лиц) и рост гуманитарных нужд".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, сша, россия, агентство по международному развитию сша
21:51 05.05.2022 (обновлено: 21:52 05.05.2022)
 
США выделяют Украине новую гуманитарную помощь на 387 миллионов долларов

Нед Прайс: США выделяют Украине новую гуманитарную помощь на 387 миллионов долларов

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. США выделяют Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму почти 387 миллионов долларов, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Сегодня США объявляют о выделении Украине дополнительной гуманитарной помощи на сумму 387 миллионов", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
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ЕС окажет Украине дополнительную гуманитарную помощь на 200 миллионов евро
Данная помощь, как отмечается, будет направлена по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Само USAID в этой связи написало в своем аккаунте в Twitter, что основанием для ее выделения стала "неспровоцированная агрессия, которая спровоцировала ошеломляющее перемещение (гражданских лиц) и рост гуманитарных нужд".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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В миреВладимир ПутинУкраинаСШАРоссияАгентство по международному развитию США
 
 
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