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Военный эксперт прокомментировал передачу Киеву разведданных США - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786948340.html
Военный эксперт прокомментировал передачу Киеву разведданных США
Военный эксперт прокомментировал передачу Киеву разведданных США - РИА Новости, 05.05.2022
Военный эксперт прокомментировал передачу Киеву разведданных США
Передавая разведданные о местонахождении российских офицеров на Украине, США напрямую вступили в военный конфликт с РФ на Украине, и теперь американские военные РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:46
2022-05-05T11:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сша
донбасс
ситуация в днр и лнр
константин сивков
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Передавая разведданные о местонахождении российских офицеров на Украине, США напрямую вступили в военный конфликт с РФ на Украине, и теперь американские военные советники на украинской территории могут быть вполне легитимной целью для российской армии, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, комментируя публикацию в New York Times.Согласно утверждению этой американской газеты, ссылающейся на неназванных высокопоставленных американских чиновников, Вашингтон предоставлял Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров в ходе спецоперации на Украине.Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации все американские военные, находящиеся на Украине и участвующие в агрессии против российской армии, могут считаться её "легитимной и приоритетной целью".Как пишет New York Times, США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры", отмечает издание."США в основном получают разведку по спутникам – с помощью нашего боевого лазера "Пересвет" мы сможем их "ослепить", - заявил Сивков.
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в мире, украина, сша, донбасс, ситуация в днр и лнр, константин сивков, россия
11:46 05.05.2022
 
Военный эксперт прокомментировал передачу Киеву разведданных США

Военный эксперт Сивков счел передачу Киеву разведданных США прямым вступлением в конфликт

© РИА Новости / Владимир Трефилов Доктор военных наук Константин Сивков
Доктор военных наук Константин Сивков - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Доктор военных наук Константин Сивков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Передавая разведданные о местонахождении российских офицеров на Украине, США напрямую вступили в военный конфликт с РФ на Украине, и теперь американские военные советники на украинской территории могут быть вполне легитимной целью для российской армии, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, комментируя публикацию в New York Times.
Согласно утверждению этой американской газеты, ссылающейся на неназванных высокопоставленных американских чиновников, Вашингтон предоставлял Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров в ходе спецоперации на Украине.
"Строго говоря, предоставление таких данных является прямым участием США в боевых действиях на стороне Украины. Мы знаем, что сейчас на украинской территории продолжают работать американские офицеры и генералы – теперь мы получаем полное право наносить по ним удары, уничтожать американских военных советников", - сказал Сивков.
Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации все американские военные, находящиеся на Украине и участвующие в агрессии против российской армии, могут считаться её "легитимной и приоритетной целью".
Как пишет New York Times, США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры", отмечает издание.
"США в основном получают разведку по спутникам – с помощью нашего боевого лазера "Пересвет" мы сможем их "ослепить", - заявил Сивков.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСШАДонбассСитуация в ДНР и ЛНРКонстантин СивковРоссия
 
 
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