https://ria.ru/20220505/ukraina-1786948340.html

Военный эксперт прокомментировал передачу Киеву разведданных США

Военный эксперт прокомментировал передачу Киеву разведданных США - РИА Новости, 05.05.2022

Военный эксперт прокомментировал передачу Киеву разведданных США

Передавая разведданные о местонахождении российских офицеров на Украине, США напрямую вступили в военный конфликт с РФ на Украине, и теперь американские военные РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:46

2022-05-05T11:46

2022-05-05T11:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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сша

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ситуация в днр и лнр

константин сивков

россия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Передавая разведданные о местонахождении российских офицеров на Украине, США напрямую вступили в военный конфликт с РФ на Украине, и теперь американские военные советники на украинской территории могут быть вполне легитимной целью для российской армии, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, комментируя публикацию в New York Times.Согласно утверждению этой американской газеты, ссылающейся на неназванных высокопоставленных американских чиновников, Вашингтон предоставлял Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров в ходе спецоперации на Украине.Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации все американские военные, находящиеся на Украине и участвующие в агрессии против российской армии, могут считаться её "легитимной и приоритетной целью".Как пишет New York Times, США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры", отмечает издание."США в основном получают разведку по спутникам – с помощью нашего боевого лазера "Пересвет" мы сможем их "ослепить", - заявил Сивков.

https://ria.ru/20220504/ssha-1786862414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, донбасс, ситуация в днр и лнр, константин сивков, россия