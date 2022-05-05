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NYT: США передали Киеву разведданные, приведшие к гибели российских военных - РИА Новости, 05.05.2022
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NYT: США передали Киеву разведданные, приведшие к гибели российских военных
NYT: США передали Киеву разведданные, приведшие к гибели российских военных - РИА Новости, 05.05.2022
NYT: США передали Киеву разведданные, приведшие к гибели российских военных
Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц утверждает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T06:05
2022-05-05T07:01
в мире
сша
киев
украина
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц утверждает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров, число которых не называется, при этом США, как утверждается, выступают против передачи Киеву данных о "наиболее высокопоставленных" членах российского военного руководства.Не раскрывая источников, издание пишет, что США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени". Эта информация среди прочего включала детали перемещений российских войск после объявления второй фазы российской спецоперации на Украине, утверждает New York Times.Ее источники отказались назвать точное число погибших таким образом российских командиров. Кроме того, в статье отмечается, что не все из ударов украинской армии по позициям РФ были осуществлены при поддержке США."Чиновники отмечают, что США не позволяют предоставлять (Киеву) данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного — ред.) руководства", — утверждает издание.
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в мире, сша, киев, украина, вашингтон
06:05 05.05.2022 (обновлено: 07:01 05.05.2022)
 
NYT: США передали Киеву разведданные, приведшие к гибели российских военных

NYT: США предоставили Киеву разведданные, что приводило к гибели российских военных

© РИА НовостиВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц утверждает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров, число которых не называется, при этом США, как утверждается, выступают против передачи Киеву данных о "наиболее высокопоставленных" членах российского военного руководства.
Не раскрывая источников, издание пишет, что США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени". Эта информация среди прочего включала детали перемещений российских войск после объявления второй фазы российской спецоперации на Украине, утверждает New York Times.
"США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры", — пишет газета.
Ее источники отказались назвать точное число погибших таким образом российских командиров. Кроме того, в статье отмечается, что не все из ударов украинской армии по позициям РФ были осуществлены при поддержке США.
"Чиновники отмечают, что США не позволяют предоставлять (Киеву) данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного — ред.) руководства", — утверждает издание.
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