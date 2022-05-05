https://ria.ru/20220505/razveddannye-1786904772.html

NYT: США передали Киеву разведданные, приведшие к гибели российских военных

NYT: США передали Киеву разведданные, приведшие к гибели российских военных - РИА Новости, 05.05.2022

NYT: США передали Киеву разведданные, приведшие к гибели российских военных

Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц утверждает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T06:05

2022-05-05T06:05

2022-05-05T07:01

в мире

сша

киев

украина

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786423707_230:0:2602:1334_1920x0_80_0_0_afa0d5b6b042ec60189355d1f8e21e72.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц утверждает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров, число которых не называется, при этом США, как утверждается, выступают против передачи Киеву данных о "наиболее высокопоставленных" членах российского военного руководства.Не раскрывая источников, издание пишет, что США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени". Эта информация среди прочего включала детали перемещений российских войск после объявления второй фазы российской спецоперации на Украине, утверждает New York Times.Ее источники отказались назвать точное число погибших таким образом российских командиров. Кроме того, в статье отмечается, что не все из ударов украинской армии по позициям РФ были осуществлены при поддержке США."Чиновники отмечают, что США не позволяют предоставлять (Киеву) данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного — ред.) руководства", — утверждает издание.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html

сша

киев

украина

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, украина, вашингтон