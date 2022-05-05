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Силы ДНР взяли под контроль поселок Троицкое

Силы ДНР взяли под контроль поселок Троицкое - РИА Новости, 05.05.2022

Силы ДНР взяли под контроль поселок Троицкое

Народная милиция Донецкой народной республики в четверг сообщила о взятии под контроль поселка Троицкое, расположенного в 12 километрах к западу от Горловки и... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:07

2022-05-05T11:07

2022-05-05T11:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

горловка

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики в четверг сообщила о взятии под контроль поселка Троицкое, расположенного в 12 километрах к западу от Горловки и 14 километрах к северу от Ясиноватой."Первый отдельный механизированный батальон территориальной обороны ДНР при поддержке спецназа зачистил поселок Троицкое от неонацистов и киевских боевиков", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.В ведомстве отметили, что Троицкое подвергается обстрелам со стороны украинских войск, расположенных в соседнем селе Новоселовка, откуда также регулярно ведется огонь по Ясиноватой и Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

горловка

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины