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СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ беженцев в Харьковской области

СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ беженцев в Харьковской области - РИА Новости, 05.05.2022

СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ беженцев в Харьковской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:00

2022-05-05T21:00

2022-05-05T21:12

харьков

ситуация в днр и лнр

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."В связи с обстрелом колонны беженцев возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа военнослужащих ВС Украины и иных украинских воинских формирований. В их действиях усматриваются признаки преступлений ... убийство двух и более лиц; покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.По данным СК, 4 мая военнослужащие Украины и других украинских воинских формирований, находясь вблизи поселка Старый Салтов, обстреляли колонну автомобилей с беженцами, двигавшимися в сторону Харькова. В результате трое мирных жителей, в том числе одна несовершеннолетняя, погибли. Еще 13 человек, среди которых пять несовершеннолетних, ранены."СК России устанавливает подразделения украинских силовиков, действовавших в указанном районе, а также конкретных лиц из их числа, причастных к этому преступлению", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786188342.html

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харьков, ситуация в днр и лнр, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины