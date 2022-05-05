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СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ беженцев в Харьковской области - РИА Новости, 05.05.2022
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СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ беженцев в Харьковской области
СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ беженцев в Харьковской области - РИА Новости, 05.05.2022
СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ беженцев в Харьковской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:00
2022-05-05T21:12
харьков
ситуация в днр и лнр
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."В связи с обстрелом колонны беженцев возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа военнослужащих ВС Украины и иных украинских воинских формирований. В их действиях усматриваются признаки преступлений ... убийство двух и более лиц; покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.По данным СК, 4 мая военнослужащие Украины и других украинских воинских формирований, находясь вблизи поселка Старый Салтов, обстреляли колонну автомобилей с беженцами, двигавшимися в сторону Харькова. В результате трое мирных жителей, в том числе одна несовершеннолетняя, погибли. Еще 13 человек, среди которых пять несовершеннолетних, ранены."СК России устанавливает подразделения украинских силовиков, действовавших в указанном районе, а также конкретных лиц из их числа, причастных к этому преступлению", - добавляется в сообщении.
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харьков, ситуация в днр и лнр, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
21:00 05.05.2022 (обновлено: 21:12 05.05.2022)
 
СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ беженцев в Харьковской области

СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ беженцев в Харьковской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В связи с обстрелом колонны беженцев возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа военнослужащих ВС Украины и иных украинских воинских формирований. В их действиях усматриваются признаки преступлений ... убийство двух и более лиц; покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
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По данным СК, 4 мая военнослужащие Украины и других украинских воинских формирований, находясь вблизи поселка Старый Салтов, обстреляли колонну автомобилей с беженцами, двигавшимися в сторону Харькова. В результате трое мирных жителей, в том числе одна несовершеннолетняя, погибли. Еще 13 человек, среди которых пять несовершеннолетних, ранены.
"СК России устанавливает подразделения украинских силовиков, действовавших в указанном районе, а также конкретных лиц из их числа, причастных к этому преступлению", - добавляется в сообщении.
 
ХарьковСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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