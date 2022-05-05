https://ria.ru/20220505/shell-1786939857.html

Shell оценила убытки после ухода из России

Shell оценила убытки после ухода из России - РИА Новости, 05.05.2022

Shell оценила убытки после ухода из России

Англо-нидерландская Shell по итогам первого квартала потеряла 3,9 миллиарда долларов в связи с уходом из России, говорится в финансовой отчетности компании. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:15

2022-05-05T11:15

2022-05-05T11:15

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

shell

сахалин-2

газпром

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Англо-нидерландская Shell по итогам первого квартала потеряла 3,9 миллиарда долларов в связи с уходом из России, говорится в финансовой отчетности компании.В конце февраля Shell объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте газопровода "Северный поток — 2". В начале апреля она ожидала потерь в связи с этим в интервале 4-5 миллиардов долларов.Кроме того, компания объявляет об изменениях в управлении "Сахалина-2"."Существенное влияние на инвестиции в "Сахалин-2" было утрачено с 1 апреля 2022 года в связи с уходом в отставку исполнительных директоров Shell и уходом управленческого и технического персонала", - говорится в пресс-релизе.Shell — глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний в более чем 70 странах. Чистая прибыль Shell в прошлом году составила 20,1 миллиарда долларов. По итогам прошлого квартала компания, несмотря на потери в России, увеличила чистую прибыль на 26%, до 7 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220503/ubytki-1786630676.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, shell, сахалин-2, газпром