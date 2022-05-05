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Shell оценила убытки после ухода из России - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/shell-1786939857.html
Shell оценила убытки после ухода из России
Shell оценила убытки после ухода из России - РИА Новости, 05.05.2022
Shell оценила убытки после ухода из России
Англо-нидерландская Shell по итогам первого квартала потеряла 3,9 миллиарда долларов в связи с уходом из России, говорится в финансовой отчетности компании. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:15
2022-05-05T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
shell
сахалин-2
газпром
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Англо-нидерландская Shell по итогам первого квартала потеряла 3,9 миллиарда долларов в связи с уходом из России, говорится в финансовой отчетности компании.В конце февраля Shell объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте газопровода "Северный поток — 2". В начале апреля она ожидала потерь в связи с этим в интервале 4-5 миллиардов долларов.Кроме того, компания объявляет об изменениях в управлении "Сахалина-2"."Существенное влияние на инвестиции в "Сахалин-2" было утрачено с 1 апреля 2022 года в связи с уходом в отставку исполнительных директоров Shell и уходом управленческого и технического персонала", - говорится в пресс-релизе.Shell — глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний в более чем 70 странах. Чистая прибыль Shell в прошлом году составила 20,1 миллиарда долларов. По итогам прошлого квартала компания, несмотря на потери в России, увеличила чистую прибыль на 26%, до 7 миллиардов рублей.
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экономика, россия, shell, сахалин-2, газпром
11:15 05.05.2022
 
Shell оценила убытки после ухода из России

Компания Shell сообщила об убытках в 3,9 миллиарда долларов после ухода из России

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудник на АЗС Shell в Москве
Сотрудник на АЗС Shell в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сотрудник на АЗС Shell в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Англо-нидерландская Shell по итогам первого квартала потеряла 3,9 миллиарда долларов в связи с уходом из России, говорится в финансовой отчетности компании.
В конце февраля Shell объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте газопровода "Северный поток — 2". В начале апреля она ожидала потерь в связи с этим в интервале 4-5 миллиардов долларов.
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Кроме того, компания объявляет об изменениях в управлении "Сахалина-2".
"Существенное влияние на инвестиции в "Сахалин-2" было утрачено с 1 апреля 2022 года в связи с уходом в отставку исполнительных директоров Shell и уходом управленческого и технического персонала", - говорится в пресс-релизе.
Shell — глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний в более чем 70 странах. Чистая прибыль Shell в прошлом году составила 20,1 миллиарда долларов. По итогам прошлого квартала компания, несмотря на потери в России, увеличила чистую прибыль на 26%, до 7 миллиардов рублей.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияShellСахалин-2Газпром
 
 
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