https://ria.ru/20220505/shell-1786939857.html
Shell оценила убытки после ухода из России
Shell оценила убытки после ухода из России - РИА Новости, 05.05.2022
Shell оценила убытки после ухода из России
Англо-нидерландская Shell по итогам первого квартала потеряла 3,9 миллиарда долларов в связи с уходом из России, говорится в финансовой отчетности компании. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:15
2022-05-05T11:15
2022-05-05T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
shell
сахалин-2
газпром
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Англо-нидерландская Shell по итогам первого квартала потеряла 3,9 миллиарда долларов в связи с уходом из России, говорится в финансовой отчетности компании.В конце февраля Shell объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте газопровода "Северный поток — 2". В начале апреля она ожидала потерь в связи с этим в интервале 4-5 миллиардов долларов.Кроме того, компания объявляет об изменениях в управлении "Сахалина-2"."Существенное влияние на инвестиции в "Сахалин-2" было утрачено с 1 апреля 2022 года в связи с уходом в отставку исполнительных директоров Shell и уходом управленческого и технического персонала", - говорится в пресс-релизе.Shell — глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний в более чем 70 странах. Чистая прибыль Shell в прошлом году составила 20,1 миллиарда долларов. По итогам прошлого квартала компания, несмотря на потери в России, увеличила чистую прибыль на 26%, до 7 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220503/ubytki-1786630676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, shell, сахалин-2, газпром
Shell оценила убытки после ухода из России
Компания Shell сообщила об убытках в 3,9 миллиарда долларов после ухода из России