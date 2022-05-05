https://ria.ru/20220505/shariy-1787073238.html

Правозащитница опасается давления на Шария в случае его выдачи Киеву

Правозащитница опасается давления на Шария в случае его выдачи Киеву - РИА Новости, 05.05.2022

Правозащитница опасается давления на Шария в случае его выдачи Киеву

Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада опасается, что в случае выдачи Киеву задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:39

2022-05-05T18:39

2022-05-05T18:39

в мире

илья кива

карлес пучдемон

украина

испания

киев

верховная рада украины

служба безопасности украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада опасается, что в случае выдачи Киеву задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария на него будет оказываться давление.В четверг Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан Шарий, его подозревают в госизмене. Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру. Издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива позже заявил, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону. По сообщениям испанских СМИ, адвокатом Шария станет Гонсало Бойе, который также защищает интересы бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона."Вряд ли ему (в случае экстрадиции – ред.) изменят меру пресечения… Скорее всего, его будут содержать в СИЗО и оказывать давление до тех пор, пока не смогут вытребовать какие-либо признательные показания или показания против кого-то", - сказала Тэрада журналистам на мероприятии в Петербурге.Она назвала ситуацию с задержанием Шария "возмутительной", выразив недоумение по поводу правовой основы совместных действий Испании и Украины по задержанию блогера.Тэрада отметила также, что в соответствии со всеми существующими международными соглашениями экстрадиция на Украину в настоящее время "недопустима", так как проводится специальная военная операция.Глава Фонда борьбы с репрессиями назвала Шария "политическим беженцем", а его задержание – "политически заказным делом"."Анатолию предстоит долгая борьба, в которой, надеюсь, он одержит победу. Я со своей стороны буду прикладывать все усилия для того, чтобы он был освобожден, потому что здесь просто очевидно преследование, а любая форма преследования – это нарушение основных прав человека", - заключила правозащитница.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.нет".

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781935058.html

украина

испания

киев

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в мире, илья кива, карлес пучдемон, украина, испания, киев, верховная рада украины, служба безопасности украины