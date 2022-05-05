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Венгрия отказалась поддержать план санкций против России "в нынешней форме" - РИА Новости, 06.05.2022
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Венгрия отказалась поддержать план санкций против России "в нынешней форме"
Венгрия отказалась поддержать план санкций против России "в нынешней форме" - РИА Новости, 06.05.2022
Венгрия отказалась поддержать план санкций против России "в нынешней форме"
Венгрия и Евросоюз в целом не готовы принять предложенные Еврокомиссией санкции против российской нефти, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T20:34
2022-05-06T00:02
в мире
россия
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
санкции
виктор орбан
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Венгрия и Евросоюз в целом не готовы принять предложенные Еврокомиссией санкции против российской нефти, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.Премьер-министр направил главе ЕК соответствующее письмо, где отметил, что Будапешт не может поддержать обсуждаемые ограничения в их нынешней форме."Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех странах-членах", — говорится в документе, текст которого приводит газета Financial Times.Орбан добавил, что шаги, о которых идет речь, потребуют от его страны "серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей". При этом уже принятые санкции, по его словам, "отвлекли необходимые национальные ресурсы на избыточные инвестиции в ископаемое топливо", в то время как соответствующее финансирование от Брюсселя доступно Будапешту только на бумаге.Он подчеркнул, что ЕК не должна упорствовать в вопросе введения эмбарго на российскую нефть."Если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения, ей придется нести полную ответственность за исторический провал в процессе евроинтеграции", — отметил премьер.По его мнению, принятие пакета санкций в его нынешнем виде приведет к дальнейшему росту цен на топливо.Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным — до конца текущего года. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнял: предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.При этом, по данным СМИ, накануне постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, поэтому они продолжат обсуждение. Работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного запрета уже официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.
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в мире, россия, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции, виктор орбан
20:34 05.05.2022 (обновлено: 00:02 06.05.2022)
 
Венгрия отказалась поддержать план санкций против России "в нынешней форме"

Орбан заявил об отказе Венгрии поддержать шестой пакет санкций ЕС против России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Венгрия и Евросоюз в целом не готовы принять предложенные Еврокомиссией санкции против российской нефти, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Премьер-министр направил главе ЕК соответствующее письмо, где отметил, что Будапешт не может поддержать обсуждаемые ограничения в их нынешней форме.
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"Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех странах-членах", — говорится в документе, текст которого приводит газета Financial Times.
Орбан добавил, что шаги, о которых идет речь, потребуют от его страны "серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей". При этом уже принятые санкции, по его словам, "отвлекли необходимые национальные ресурсы на избыточные инвестиции в ископаемое топливо", в то время как соответствующее финансирование от Брюсселя доступно Будапешту только на бумаге.
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Он подчеркнул, что ЕК не должна упорствовать в вопросе введения эмбарго на российскую нефть.
"Если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения, ей придется нести полную ответственность за исторический провал в процессе евроинтеграции", — отметил премьер.
По его мнению, принятие пакета санкций в его нынешнем виде приведет к дальнейшему росту цен на топливо.
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Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным — до конца текущего года. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнял: предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
При этом, по данным СМИ, накануне постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, поэтому они продолжат обсуждение. Работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного запрета уже официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.
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В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.
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