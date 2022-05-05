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FT: Россия выдержит влияние европейских санкций на энергоресурсы - РИА Новости, 05.05.2022
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FT: Россия выдержит влияние европейских санкций на энергоресурсы
FT: Россия выдержит влияние европейских санкций на энергоресурсы - РИА Новости, 05.05.2022
FT: Россия выдержит влияние европейских санкций на энергоресурсы
Газета Financial Times со ссылкой на аналитиков пишет, что планируемые санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов не окажут желаемого влияния, а... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:42
2022-05-05T11:42
урсула фон дер ляйен
жозеп боррель
россия
азия
украина
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на аналитиков пишет, что планируемые санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов не окажут желаемого влияния, а Россия выдержит последствия ограничений.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.Ряд аналитиков считает, что запрет на импорт российской нефти в ЕС не будет иметь желаемого влияния на Россию из-за растущих цен на энергоресурсы, которые, как пишет издание, могут "нейтрализовать цену потери европейского рынка".Россия, как ожидается, после санкций ЕС против нефти будет поставлять больше энергоресурсов в страны Азии, некоторые из которых уже активизировали закупки. Однако, отмечает издание, поставка в Азию вызовет некоторые логистические трудности.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль наблюдает за обсуждением вопроса запрета импорта нефти из РФ, просчитываются самые разные варианты, но в целом санкционные устремления - "оружие обоюдоострое: пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, россия, азия, украина, еврокомиссия, евросоюз, в мире
11:42 05.05.2022
 
FT: Россия выдержит влияние европейских санкций на энергоресурсы

FT: планируемые санкции ЕС против российских энергоресурсов не окажут желаемого влияния

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на аналитиков пишет, что планируемые санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов не окажут желаемого влияния, а Россия выдержит последствия ограничений.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.
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Ряд аналитиков считает, что запрет на импорт российской нефти в ЕС не будет иметь желаемого влияния на Россию из-за растущих цен на энергоресурсы, которые, как пишет издание, могут "нейтрализовать цену потери европейского рынка".
Россия, как ожидается, после санкций ЕС против нефти будет поставлять больше энергоресурсов в страны Азии, некоторые из которых уже активизировали закупки. Однако, отмечает издание, поставка в Азию вызовет некоторые логистические трудности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль наблюдает за обсуждением вопроса запрета импорта нефти из РФ, просчитываются самые разные варианты, но в целом санкционные устремления - "оружие обоюдоострое: пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену".
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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Урсула фон дер ЛяйенЖозеп БоррельРоссияАзияУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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