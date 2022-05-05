https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786937626.html
"Это горькая правда". Немцев призвали готовиться к постоянному росту цен
"Это горькая правда". Немцев призвали готовиться к постоянному росту цен - РИА Новости, 05.05.2022
"Это горькая правда". Немцев призвали готовиться к постоянному росту цен
Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал сограждан настроиться на то, что цены на энергоносители надолго останутся высокими, сообщает Deutsche... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:08
2022-05-05T11:08
2022-05-05T11:55
экономика
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
эрик мамер
александр новак
украина
россия
германия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал сограждан настроиться на то, что цены на энергоносители надолго останутся высокими, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.По словам министра, правительство запустило различные программы помощи, призванные обеспечить ликвидность и сохранить позиции компаний на рынке."Но оно не сможет — я не могу не сообщить вам эту тяжелую новость, — оно не сможет предотвратить повышение цен на различные группы товаров. Иначе мы не справимся на этот раз", — добавил Хабек, подчеркнув, что "эпоха дешевых ископаемых видов топлива закончилась".Кроме того, он признал возможные негативные последствия запрета на российскую нефть, отметив, что такая мера не останется незамеченной и в Германии. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в частности, поэтапное введение полного нефтяного эмбарго. Однако достичь соглашения не удалось: Греция, Мальта и Кипр выступили против запрета на транспортировку российской нефти. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.По мнению вице-премьера России Александра Новака, в ближайшие пять-десять лет Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить российские энергоресурсы. На этом мнении сходятся и ключевые игроки отрасли.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, эрик мамер, александр новак, украина, россия, германия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
11:08 05.05.2022 (обновлено: 11:55 05.05.2022)
"Это горькая правда". Немцев призвали готовиться к постоянному росту цен
Министр экономики ФРГ Хабек призвал немцев готовиться к постоянному росту цен
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал сограждан настроиться на то, что цены на энергоносители надолго останутся высокими, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten
.
"Нам и дальше придется считаться с более высокими ценами. Это горькая и суровая правда", — сказал он по итогам встречи с главами ассоциаций малого и среднего бизнеса.
По словам министра, правительство запустило различные программы помощи, призванные обеспечить ликвидность и сохранить позиции компаний на рынке.
"Но оно не сможет — я не могу не сообщить вам эту тяжелую новость, — оно не сможет предотвратить повышение цен на различные группы товаров. Иначе мы не справимся на этот раз", — добавил Хабек, подчеркнув, что "эпоха дешевых ископаемых видов топлива закончилась".
Кроме того, он признал возможные негативные последствия запрета на российскую нефть, отметив, что такая мера не останется незамеченной и в Германии.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в частности, поэтапное введение полного нефтяного эмбарго. Однако достичь соглашения не удалось: Греция, Мальта и Кипр выступили против запрета на транспортировку российской нефти. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.
По мнению вице-премьера России Александра Новака
, в ближайшие пять-десять лет Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить российские энергоресурсы. На этом мнении сходятся и ключевые игроки отрасли.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.