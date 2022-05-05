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Биолог рассказала, чем опасны заменители сахара - РИА Новости, 05.05.2022
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Биолог рассказала, чем опасны заменители сахара
Биолог рассказала, чем опасны заменители сахара - РИА Новости, 05.05.2022
Биолог рассказала, чем опасны заменители сахара
Замена сахара в рационе искусственными подсластителями может спровоцировать развитие диабета второго типа, предупредила в интервью радио Sputnik биолог Ирина... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T02:15
2022-05-05T02:15
общество
россия
ирина мальцева
здоровье
еда
питание
сахар
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Замена сахара в рационе искусственными подсластителями может спровоцировать развитие диабета второго типа, предупредила в интервью радио Sputnik биолог Ирина Мальцева.Организм реагирует на пищу, содержащую подсластители, примерно так же, как и на настоящий сахар, отметила она.При этом поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин, даже если глюкоза в организм не поступала, продолжила биолог."Мозг не может отличить, настоящая глюкоза попадет в кровь или сладкая ерунда, то есть подсластитель. Чтобы регулировать уровень глюкозы, мозг дает команду поджелудочной железе, что надо глюкозу снизить с помощью инсулина, хотя глюкозы как таковой в еде не было", — уточнила Мальцева.Образование избыточного количества инсулина в организме может привести к нарушению обменных процессов, уверена она.Биолог советует любителям сладкого, решившим сократить количество сахара в своем рационе, вместо искусственных подсластителей употреблять фрукты и ягоды.
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общество, россия, ирина мальцева, здоровье, еда, питание, сахар
02:15 05.05.2022
 
Биолог рассказала, чем опасны заменители сахара

Биолог Мальцева: искусственными подсластители могут привести к диабету второго типа

© Depositphotos / Anneke SchramКристаллический сахар и стевия в порошке, сушеная и свежая
Кристаллический сахар и стевия в порошке, сушеная и свежая - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Depositphotos / Anneke Schram
Кристаллический сахар и стевия в порошке, сушеная и свежая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Замена сахара в рационе искусственными подсластителями может спровоцировать развитие диабета второго типа, предупредила в интервью радио Sputnik биолог Ирина Мальцева.
Организм реагирует на пищу, содержащую подсластители, примерно так же, как и на настоящий сахар, отметила она.
"У нас есть рецепторы к сладкому не только в ротовой полости, но и внутри организма, и когда подсластитель попадает в организм с пищей, то рецепторы на него реагируют, как на глюкозу", — сказала Мальцева.
При этом поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин, даже если глюкоза в организм не поступала, продолжила биолог.
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"Мозг не может отличить, настоящая глюкоза попадет в кровь или сладкая ерунда, то есть подсластитель. Чтобы регулировать уровень глюкозы, мозг дает команду поджелудочной железе, что надо глюкозу снизить с помощью инсулина, хотя глюкозы как таковой в еде не было", — уточнила Мальцева.
Образование избыточного количества инсулина в организме может привести к нарушению обменных процессов, уверена она.
"Подсластитель провоцирует выброс большого количества инсулина, что может привести к развитию инсулинорезистентности (невосприимчивости к инсулину. — Прим. ред.), а в итоге и к диабету второго типа", — объяснила Мальцева.
Биолог советует любителям сладкого, решившим сократить количество сахара в своем рационе, вместо искусственных подсластителей употреблять фрукты и ягоды.
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ОбществоРоссияИрина МальцеваЗдоровьеЕдаПитаниеСахар
 
 
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