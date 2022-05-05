https://ria.ru/20220505/sakhar-1786895608.html

Биолог рассказала, чем опасны заменители сахара

Биолог рассказала, чем опасны заменители сахара - РИА Новости, 05.05.2022

Биолог рассказала, чем опасны заменители сахара

Замена сахара в рационе искусственными подсластителями может спровоцировать развитие диабета второго типа, предупредила в интервью радио Sputnik биолог Ирина... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T02:15

2022-05-05T02:15

2022-05-05T02:15

общество

россия

ирина мальцева

здоровье

еда

питание

сахар

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Замена сахара в рационе искусственными подсластителями может спровоцировать развитие диабета второго типа, предупредила в интервью радио Sputnik биолог Ирина Мальцева.Организм реагирует на пищу, содержащую подсластители, примерно так же, как и на настоящий сахар, отметила она.При этом поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин, даже если глюкоза в организм не поступала, продолжила биолог."Мозг не может отличить, настоящая глюкоза попадет в кровь или сладкая ерунда, то есть подсластитель. Чтобы регулировать уровень глюкозы, мозг дает команду поджелудочной железе, что надо глюкозу снизить с помощью инсулина, хотя глюкозы как таковой в еде не было", — уточнила Мальцева.Образование избыточного количества инсулина в организме может привести к нарушению обменных процессов, уверена она.Биолог советует любителям сладкого, решившим сократить количество сахара в своем рационе, вместо искусственных подсластителей употреблять фрукты и ягоды.

https://ria.ru/20220502/sakhar-1786504958.html

https://ria.ru/20220408/napitki-1782419878.html

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общество, россия, ирина мальцева, здоровье, еда, питание, сахар