https://ria.ru/20220505/rubl-1787009685.html

В Раде предложили запретить обращение российского рубля на Украине

В Раде предложили запретить обращение российского рубля на Украине - РИА Новости, 05.05.2022

В Раде предложили запретить обращение российского рубля на Украине

Законопроект, которым предлагается полностью запретить обращение российского рубля на Украине на время действия военного положения, зарегистрирован в Верховной... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:52

2022-05-05T14:52

2022-05-05T15:16

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается полностью запретить обращение российского рубля на Украине на время действия военного положения, зарегистрирован в Верховной раде."Проект предлагает на период действия военного положения: запретить любое использование российского рубля в пределах Украины и для трансграничных переводов и перемещений; принудительно задепонировать активы, выраженные в российских рублях, до конца действия военного положения без начисления каких-либо процентов, комиссий и тому подобное", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Также законопроект предлагает вывести из гражданского оборота активы в российских рублях, принадлежащие на праве собственности резидентам РФ. По запросу кабмина предлагается предоставить право Нацбанку Украины распространять указанные ограничения на валюты других стран, в частности Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786188342.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины