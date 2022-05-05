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В Минсельхозе ожидают стабильную посевную по рису - РИА Новости, 05.05.2022
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В Минсельхозе ожидают стабильную посевную по рису
В Минсельхозе ожидают стабильную посевную по рису - РИА Новости, 05.05.2022
В Минсельхозе ожидают стабильную посевную по рису
Временная дамба на Федоровском гидроузле, пострадавшем из-за обрушения плотины, будет возведена к 10 мая и позволит стабильно провести посевную кампанию по... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:39
2022-05-05T13:39
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
краснодарский край
дмитрий патрушев
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Временная дамба на Федоровском гидроузле, пострадавшем из-за обрушения плотины, будет возведена к 10 мая и позволит стабильно провести посевную кампанию по рису, потребность страны в нем будет обеспечена в полном объеме, говорится в пресс-релизе Минсельхоза РФ.Федоровский гидроузел на Кубани обеспечивает водными ресурсами несколько районов региона и используется для орошения рисовых чеков. С 2021 года на нем проводилась реконструкция. В конце апреля разрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений. Чтобы обеспечить водой рисосеющие хозяйства региона, в конце апреля началось возведение временной технологической дамбы."В соответствии с дорожной картой, которая была утверждена для координации работ, сооружение дамбы запланировано к 10 мая. По расчетам, это позволит стабильно провести посевную кампанию по рису и практически в полном объеме обеспечить сев данной сельхозкультуры", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что проведение сева запланировано с учетом завершения восстановительных работ и соблюдения оптимальных агротехнологических сроков."В настоящее время работы идут в круглосуточном режиме. Для проведения работ организован подвоз стройматериалов из близлежащих месторождений, промышленных площадок и соседних регионов. Финансирование обеспечено в полной мере. В случае необходимости будут выделяться дополнительные средства", - говорится в сообщении.Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита в Краснодарский край осмотрел восстановительные работы на гидроузле и провел совещание с губернатором региона Вениамином Кондратьевым. "Глава Минсельхоза подчеркнул, что планируется увеличение посевных площадей под рисом в других субъектах – производителях данной культуры. Таким образом, внутренняя потребность страны в рисе будет обеспечена в полном объеме", - говорится в сообщении.По данным Росстата, урожай риса в РФ в 2021 году сократился на 6%, до 1,074 миллиона тонн, посевные площади под этой культурой также уменьшились - на 3,7%, до 190 тысяч гектаров. Внутреннее потребление риса в РФ, по экспертным оценкам, составляет порядка 800 тысяч тонн.
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, краснодарский край, дмитрий патрушев, вениамин кондратьев
13:39 05.05.2022
 
В Минсельхозе ожидают стабильную посевную по рису

В Минсельхозе ожидают стабильную посевную по рису благодаря дамбе на Федоровском гидроузле

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМагистральный оросительный канал в Краснодарском крае
Магистральный оросительный канал в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Магистральный оросительный канал в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Временная дамба на Федоровском гидроузле, пострадавшем из-за обрушения плотины, будет возведена к 10 мая и позволит стабильно провести посевную кампанию по рису, потребность страны в нем будет обеспечена в полном объеме, говорится в пресс-релизе Минсельхоза РФ.
Федоровский гидроузел на Кубани обеспечивает водными ресурсами несколько районов региона и используется для орошения рисовых чеков. С 2021 года на нем проводилась реконструкция. В конце апреля разрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений. Чтобы обеспечить водой рисосеющие хозяйства региона, в конце апреля началось возведение временной технологической дамбы.
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"В соответствии с дорожной картой, которая была утверждена для координации работ, сооружение дамбы запланировано к 10 мая. По расчетам, это позволит стабильно провести посевную кампанию по рису и практически в полном объеме обеспечить сев данной сельхозкультуры", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что проведение сева запланировано с учетом завершения восстановительных работ и соблюдения оптимальных агротехнологических сроков.
"В настоящее время работы идут в круглосуточном режиме. Для проведения работ организован подвоз стройматериалов из близлежащих месторождений, промышленных площадок и соседних регионов. Финансирование обеспечено в полной мере. В случае необходимости будут выделяться дополнительные средства", - говорится в сообщении.
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита в Краснодарский край осмотрел восстановительные работы на гидроузле и провел совещание с губернатором региона Вениамином Кондратьевым. "Глава Минсельхоза подчеркнул, что планируется увеличение посевных площадей под рисом в других субъектах – производителях данной культуры. Таким образом, внутренняя потребность страны в рисе будет обеспечена в полном объеме", - говорится в сообщении.
По данным Росстата, урожай риса в РФ в 2021 году сократился на 6%, до 1,074 миллиона тонн, посевные площади под этой культурой также уменьшились - на 3,7%, до 190 тысяч гектаров. Внутреннее потребление риса в РФ, по экспертным оценкам, составляет порядка 800 тысяч тонн.
 
ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияКраснодарский крайДмитрий ПатрушевВениамин Кондратьев
 
 
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