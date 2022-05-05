В Минсельхозе ожидают стабильную посевную по рису
В Минсельхозе ожидают стабильную посевную по рису благодаря дамбе на Федоровском гидроузле
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМагистральный оросительный канал в Краснодарском крае
Магистральный оросительный канал в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Временная дамба на Федоровском гидроузле, пострадавшем из-за обрушения плотины, будет возведена к 10 мая и позволит стабильно провести посевную кампанию по рису, потребность страны в нем будет обеспечена в полном объеме, говорится в пресс-релизе Минсельхоза РФ.
Федоровский гидроузел на Кубани обеспечивает водными ресурсами несколько районов региона и используется для орошения рисовых чеков. С 2021 года на нем проводилась реконструкция. В конце апреля разрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений. Чтобы обеспечить водой рисосеющие хозяйства региона, в конце апреля началось возведение временной технологической дамбы.
"В соответствии с дорожной картой, которая была утверждена для координации работ, сооружение дамбы запланировано к 10 мая. По расчетам, это позволит стабильно провести посевную кампанию по рису и практически в полном объеме обеспечить сев данной сельхозкультуры", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что проведение сева запланировано с учетом завершения восстановительных работ и соблюдения оптимальных агротехнологических сроков.
"В настоящее время работы идут в круглосуточном режиме. Для проведения работ организован подвоз стройматериалов из близлежащих месторождений, промышленных площадок и соседних регионов. Финансирование обеспечено в полной мере. В случае необходимости будут выделяться дополнительные средства", - говорится в сообщении.
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита в Краснодарский край осмотрел восстановительные работы на гидроузле и провел совещание с губернатором региона Вениамином Кондратьевым. "Глава Минсельхоза подчеркнул, что планируется увеличение посевных площадей под рисом в других субъектах – производителях данной культуры. Таким образом, внутренняя потребность страны в рисе будет обеспечена в полном объеме", - говорится в сообщении.