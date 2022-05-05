https://ria.ru/20220505/referendum-1787046135.html

Токаев утвердил поправки к закону о республиканском референдуме

Токаев утвердил поправки к закону о республиканском референдуме - РИА Новости, 05.05.2022

Токаев утвердил поправки к закону о республиканском референдуме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении поправок в закон о республиканском референдуме в преддверии намеченного всенародного... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:56

2022-05-05T16:56

2022-05-05T16:56

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

ерлан карин

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АЛМА-АТА, 5 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении поправок в закон о республиканском референдуме в преддверии намеченного всенародного голосования по обновлению конституции, сообщила пресс-служба главы государства."Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в четверг на сайте президента.Внесенные поправки регламентируют требования к бюллетеням, а также исключают из закона норму, согласно которой вопросы, связанные со статусом первого президента, не могли быть предметом республиканского референдума. В новой редакции документа это положение теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума лишь вопросы "изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики".Госсекретарь республики Ерлан Карин ранее сообщал, что рабочая группа по внесению поправок в конституцию предлагает исключить из основного закона норму, касающуюся статуса первого президента. Как сообщил Карин со ссылкой на мнение правоведов, "историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в конституции".Токаев 16 марта в послании народу объявил о предстоящих политических реформах. В частности, он высказался за окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. С этой целью Токаев предлагает снизить излишнюю концентрацию президентских полномочий. В частности, президент предложил установить запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета и конституционного совета, глав регионов и их заместителей.Кроме того, Токаев инициировал установление на конституционном уровне запрета на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд других предложений Токаева направлен на снижение участия главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничение его влияния на местные представительные и исполнительные органы.Выступая 29 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана, президент предложил вынести вопрос изменений в конституцию, направленных на модернизацию и демократизацию политической системы страны, на всенародный референдум.

https://ria.ru/20220504/kazakhstan-1786848588.html

https://ria.ru/20220429/kazakhstan-1786069156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, ерлан карин