https://ria.ru/20220505/polk-1787050124.html
В Берлине запретили приносить георгиевские ленты на "Бессмертный полк"
В Берлине запретили приносить георгиевские ленты на "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2022
В Берлине запретили приносить георгиевские ленты на "Бессмертный полк"
Полиция Берлина разрешила проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая, но на нее нельзя приносить любые военные символы, сообщила координатор проекта Яна... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:08
2022-05-05T17:08
2022-05-05T17:41
день победы
в мире
германия
бессмертный полк
великая отечественная война (1941-1945)
берлин (город)
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БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Полиция Берлина разрешила проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая, но на нее нельзя приносить любые военные символы, сообщила координатор проекта Яна Заугарова."Добро от полиции получено, идем! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции "Бессмертный полк", — сообщила Заугарова в соцсетях.Мероприятие начнется с "построения полка" у Бранденбургских ворот в 11:00 (12:00 мск). Участники пройдут по Улице 17 июня до мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен, где возложат цветы и проведут минуту молчания. По словам Заугаровой, будет обеспечено полицейское сопровождение.Она подчеркнула, что "Бессмертный полк" предполагает шествие с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. В этом году действуют правила, запрещающие демонстрацию символов "V", "Z" в любом виде, георгиевской ленты в любом виде, любые флаги и знамена, запрещены все виды военной формы и ее элементы и исполнение военных маршей в качестве музыкального сопровождения. По ее словам, "также полиция оставляет за собой право на запрет чего-либо в процессе мероприятия". Несоблюдение требований, по словам Заугаровой, "будет расценено как провокация". Нарушителей передадут полицейским."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20220504/vysylka-1786884487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, в мире, германия, бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945), берлин (город)
17:08 05.05.2022 (обновлено: 17:41 05.05.2022)
В Берлине запретили приносить георгиевские ленты на "Бессмертный полк"
Полиция Берлина разрешила "Бессмертный полк", но запретила на нем георгиевские ленты
БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Полиция Берлина разрешила проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая, но на нее нельзя приносить любые военные символы, сообщила координатор проекта Яна Заугарова.
"Добро от полиции получено, идем! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции "Бессмертный полк", — сообщила Заугарова в соцсетях.
Мероприятие начнется с "построения полка" у Бранденбургских ворот в 11:00 (12:00 мск). Участники пройдут по Улице 17 июня до мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен, где возложат цветы и проведут минуту молчания. По словам Заугаровой, будет обеспечено полицейское сопровождение.
Она подчеркнула, что "Бессмертный полк" предполагает шествие с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. В этом году действуют правила, запрещающие демонстрацию символов "V", "Z" в любом виде, георгиевской ленты в любом виде, любые флаги и знамена, запрещены все виды военной формы и ее элементы и исполнение военных маршей в качестве музыкального сопровождения. По ее словам, "также полиция оставляет за собой право на запрет чего-либо в процессе мероприятия".
Несоблюдение требований, по словам Заугаровой, "будет расценено как провокация". Нарушителей передадут полицейским.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России
и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.