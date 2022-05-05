https://ria.ru/20220505/polk-1787050124.html

В Берлине запретили приносить георгиевские ленты на "Бессмертный полк"

В Берлине запретили приносить георгиевские ленты на "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2022

В Берлине запретили приносить георгиевские ленты на "Бессмертный полк"

Полиция Берлина разрешила проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая, но на нее нельзя приносить любые военные символы, сообщила координатор проекта Яна... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:08

2022-05-05T17:08

2022-05-05T17:41

день победы

в мире

германия

бессмертный полк

великая отечественная война (1941-1945)

берлин (город)

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БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Полиция Берлина разрешила проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая, но на нее нельзя приносить любые военные символы, сообщила координатор проекта Яна Заугарова."Добро от полиции получено, идем! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции "Бессмертный полк", — сообщила Заугарова в соцсетях.Мероприятие начнется с "построения полка" у Бранденбургских ворот в 11:00 (12:00 мск). Участники пройдут по Улице 17 июня до мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен, где возложат цветы и проведут минуту молчания. По словам Заугаровой, будет обеспечено полицейское сопровождение.Она подчеркнула, что "Бессмертный полк" предполагает шествие с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. В этом году действуют правила, запрещающие демонстрацию символов "V", "Z" в любом виде, георгиевской ленты в любом виде, любые флаги и знамена, запрещены все виды военной формы и ее элементы и исполнение военных маршей в качестве музыкального сопровождения. По ее словам, "также полиция оставляет за собой право на запрет чего-либо в процессе мероприятия". Несоблюдение требований, по словам Заугаровой, "будет расценено как провокация". Нарушителей передадут полицейским."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20220504/vysylka-1786884487.html

германия

берлин (город)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

день победы, в мире, германия, бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945), берлин (город)