https://ria.ru/20220505/pogoda-1787008131.html

В центре "Фобос" предсказали пасмурную погоду в Москве 9 мая

В центре "Фобос" предсказали пасмурную погоду в Москве 9 мая - РИА Новости, 05.05.2022

В центре "Фобос" предсказали пасмурную погоду в Москве 9 мая

Пасмурная погода с температурой воздуха на 7-9 градусов ниже климатической нормы ожидается в Москве в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:48

2022-05-05T14:48

2022-05-05T15:19

общество

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пасмурная погода с температурой воздуха на 7-9 градусов ниже климатической нормы ожидается в Москве в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, по предварительным прогнозам, синоптическая ситуация 9 мая обусловится прохождением активного холодного атмосферного фронта, пролегающего в глубокой ложбине североатлантического циклона."Вдоль фронта сконцентрируется 300-километровая гряда мощной облачности и ливневых осадков, кое-где переходящими в смешанную фазу, то есть в утренние часы к интенсивному дождю местами могут примешиваться и заряды мокрого снега. При этом ожидается сплошная 10-балльная многослойная облачность с расчетной нижней кромкой от 200 до 400 метров и кратковременным ухудшением видимости до 1-3 километров, а это - два важнейших для авиации параметра атмосферы, определяющих так называемый "минимум погоды". Учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта, то в прогнозируемых сложных метеорологических условиях существует высокая вероятность отбоя воздушной части Парада, что в День Победы по метеоусловиям случалось неоднократно. Кроме того, в облаках, в слое от 700 до 2500 метров, вероятно обледенение", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что москвичей и гостей столицы снова ждет аномальный холод: под утро воздух в Москве остынет до плюс 3 - плюс 5 градусов, в Подмосковье до плюс 1- плюс 6, в дневные часы в городе всего плюс 8 - плюс 10, по области плюс 6 - плюс 11, что на 7-9 градусов ниже положенного по климату. "Ветер будет задувать северных румбов, у земли со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый, что в ощущениях понизит температуру еще, как минимум, на 2-3 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба", - подчеркнул Тишковец."Тем не менее, не исключено, что атмосферный процесс пойдет быстрее, атмосферный фронт проскочит раньше, и тогда погода не будет такой сложной. Остается надежда и на искусственную модификацию атмосферы с рассеиванием реагентами полей облачности и осадков с помощью самолетов-лабораторий. Однако в ожидаемой аэросиноптической ситуации эффективность подобного управления климатом, скорее всего, оценивается невысокой. Прогноз погоды будет уточняться", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html

https://ria.ru/20220505/metro-1786912771.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, день победы, великая отечественная война (1941-1945), центр "фобос", москва