https://ria.ru/20220505/pensioner-1786949626.html
Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома
Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома - РИА Новости, 05.05.2022
Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома
64-летний пенсионер и бывший звеньевой шахты "Октябрьская" из Донецка Николай Шулипа рассказал, как переживал обстрелы своего дома и спасал дело всей жизни.
2022-05-05T11:51
2022-05-05T11:51
2022-05-05T11:51
донбасс. геноцид. 2014-2022
вооруженные силы украины
геноцид в донбассе
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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Свидетельства того, что пришлось пережить за восемь лет войны старикам Донбасса, мы собрали в материале: "Геноцид мирного населения в Донбассе. Старики".
https://ria.ru/20220414/voyna-1783525675.html
украина
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РИА Новости
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Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома
64-летний пенсионер и бывший звеньевой шахты "Октябрьская" из Донецка Николай Шулипа рассказал, как переживал обстрелы своего дома и спасал дело всей жизни.
2022-05-05T11:51
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вооруженные силы украины, геноцид в донбассе, украина, донецкая народная республика, донецк (днр)
Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома
64-летний пенсионер и бывший звеньевой шахты "Октябрьская" из Донецка Николай Шулипа рассказал, как переживал обстрелы своего дома и спасал дело всей жизни.