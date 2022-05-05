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Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома - РИА Новости, 05.05.2022
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Донбасс. Геноцид. 2014-2022
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Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома
Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома - РИА Новости, 05.05.2022
Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома
64-летний пенсионер и бывший звеньевой шахты "Октябрьская" из Донецка Николай Шулипа рассказал, как переживал обстрелы своего дома и спасал дело всей жизни.
2022-05-05T11:51
2022-05-05T11:51
донбасс. геноцид. 2014-2022
вооруженные силы украины
геноцид в донбассе
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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Свидетельства того, что пришлось пережить за восемь лет войны старикам Донбасса, мы собрали в материале: "Геноцид мирного населения в Донбассе. Старики".
https://ria.ru/20220414/voyna-1783525675.html
украина
донецкая народная республика
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60
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Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома
64-летний пенсионер и бывший звеньевой шахты "Октябрьская" из Донецка Николай Шулипа рассказал, как переживал обстрелы своего дома и спасал дело всей жизни.
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вооруженные силы украины, геноцид в донбассе, украина, донецкая народная республика, донецк (днр)
11:51 05.05.2022
 

Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома

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64-летний пенсионер и бывший звеньевой шахты "Октябрьская" из Донецка Николай Шулипа рассказал, как переживал обстрелы своего дома и спасал дело всей жизни.
Свидетельства того, что пришлось пережить за восемь лет войны старикам Донбасса, мы собрали в материале: "Геноцид мирного населения в Донбассе. Старики".
Танки Донецкой народной республики (ДНР) вблизи Дебальцево - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 15:06Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Основные эпизоды войны в Донбассе за восемь летРовно восемь лет назад началась война в Донбассе — 14 апреля 2014 года Киев начал АТО. Самые ожесточенные сражения пришлись на 2014–2015 годы, затем конфликт из острой фазы перешел в позиционную войну. Все это время в Донецкой и Луганской областях гибли люди — военные и мирные, взрослые и дети. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022Вооруженные силы УкраиныГеноцид в ДонбассеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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