Донецкий пенсионер рассказал об обстрелах своего дома

Основные эпизоды войны в Донбассе за восемь лет Ровно восемь лет назад началась война в Донбассе — 14 апреля 2014 года Киев начал АТО. Самые ожесточенные сражения пришлись на 2014–2015 годы, затем конфликт из острой фазы перешел в позиционную войну. Все это время в Донецкой и Луганской областях гибли люди — военные и мирные, взрослые и дети. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек.