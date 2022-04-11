Геноцид мирного населения в Донбассе. Старики

Последние 30-40 лет пенсионеры на Донбассе составляли примерно треть населения. Большинство из них после евромайдана в 2014 году не приняло новую украинскую власть и голосовало за самоопределение на референдуме 11 мая 2014 года, который Киев так и не признал. На фото: мужчина участвует в голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на одном из избирательных участков Славянска.11 мая 2014 года.
Последние 30-40 лет пенсионеры на Донбассе составляли примерно треть населения. Большинство из них после евромайдана в 2014 году не приняло новую украинскую власть и голосовало за самоопределение на референдуме 11 мая 2014 года, который Киев так и не признал. На фото: мужчина участвует в голосовании на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики на одном из избирательных участков Славянска.11 мая 2014 года.
Пророссийские настроения среди пенсионеров Донбасса всегда были сильны. Русские и украинцы для большинства из них, выросших в СССР, - один народ. Язык, культура, героическое прошлое. Однако Киев методично и много лет разрушал эти аксиомы. Преследование за симпатии к России, антирусская пропаганда, запрет на русский язык в СМИ и школах, непризнание его государственным, издевательства над ветеранами ВОВ 9 мая, признание нацистских преступников героями Украины на официальном уровне, нацистские марши на улицах городов и почитание "героев" УПА и, в конце концов, геноцид и война с собственным мирным населением - вот та реальность, с которой столкнулись донбасские старики. На фото: в Киеве проводят свой "Бессмертный полк" в День Победы. Вместо фронтовиков на фотографиях - герои из компьютерных игр. 9 мая 2018 года.
Пророссийские настроения среди пенсионеров Донбасса всегда были сильны. Русские и украинцы для большинства из них, выросших в СССР, - один народ. Язык, культура, героическое прошлое. Однако Киев методично и много лет разрушал эти аксиомы. Преследование за симпатии к России, антирусская пропаганда, запрет на русский язык в СМИ и школах, непризнание его государственным, издевательства над ветеранами ВОВ 9 мая, признание нацистских преступников героями Украины на официальном уровне, нацистские марши на улицах городов и почитание "героев" УПА и, в конце концов, геноцид и война с собственным мирным населением - вот та реальность, с которой столкнулись донбасские старики. На фото: в Киеве проводят свой "Бессмертный полк" в День Победы. Вместо фронтовиков на фотографиях - герои из компьютерных игр. 9 мая 2018 года.
Ветеран Великой Отечественной войны, радистка, участница взятия Берлина Мария Попова смотрит фотографии у себя дома в Донецке.
Ветеран Великой Отечественной войны, радистка, участница взятия Берлина Мария Попова смотрит фотографии у себя дома в Донецке.
С 2014 года режим украинского президента Петра Порошенко заставил донбасских пенсионеров, многие из которых всю жизнь проработали на местных промышленных гигантах и в шахтах, заниматься унизительным "пенсионным туризмом".
Сотни тысяч людей вынуждены были добираться за свой счет до "украинской стороны" для получения пенсий, чтобы зарегистрироваться как "временно перемещенные лица" (за деньги, если у вас нет родственников или знакомых в том или ином городе), отмечаться почти каждые два месяца, давать взятки чиновникам, чтобы уехать обратно затемно и не платить за вынужденный ночлег. На фото: житель Донецка в доме, пострадавшем в результате обстрела украинскими силовиками.
С 2014 года режим украинского президента Петра Порошенко заставил донбасских пенсионеров, многие из которых всю жизнь проработали на местных промышленных гигантах и в шахтах, заниматься унизительным "пенсионным туризмом".
Сотни тысяч людей вынуждены были добираться за свой счет до "украинской стороны" для получения пенсий, чтобы зарегистрироваться как "временно перемещенные лица" (за деньги, если у вас нет родственников или знакомых в том или ином городе), отмечаться почти каждые два месяца, давать взятки чиновникам, чтобы уехать обратно затемно и не платить за вынужденный ночлег. На фото: житель Донецка в доме, пострадавшем в результате обстрела украинскими силовиками.
В апреле 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале "антитеррористической операции" на Донбассе. Фактически эта операция оказалось войной против собственного народа - с авианалетами на города и полноценными боестолкновениями с использованием тяжелой бронетехники. На фото: Жительницы Шахтерска в подвале жилого дома во время артиллерийского обстрела города украинской армией. 2014 год.
В апреле 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале "антитеррористической операции" на Донбассе. Фактически эта операция оказалось войной против собственного народа - с авианалетами на города и полноценными боестолкновениями с использованием тяжелой бронетехники. На фото: Жительницы Шахтерска в подвале жилого дома во время артиллерийского обстрела города украинской армией. 2014 год.
В темных и холодных подвалах старики и спали, и ели, пережидая обстрелы своих домов. На фото: мужчина ужинает в подвале дома в городе Рубежное Луганской области.
В темных и холодных подвалах старики и спали, и ели, пережидая обстрелы своих домов. На фото: мужчина ужинает в подвале дома в городе Рубежное Луганской области.
Особенно часто украинская армия обстреливала города Донбасса в 2014-2015 годах. Те, кто не смог или не захотел уехать, вынуждены были прятаться, часто не имея возможности приготовить еду, получить медицинскую помощь.
Особенно часто украинская армия обстреливала города Донбасса в 2014-2015 годах. Те, кто не смог или не захотел уехать, вынуждены были прятаться, часто не имея возможности приготовить еду, получить медицинскую помощь.
Прятались от обстрелов не только в подвалах, но и в храмах. На фото: жительница Горловки спасается от обстрелов украинской армии в Богоявленском храме.
Прятались от обстрелов не только в подвалах, но и в храмах. На фото: жительница Горловки спасается от обстрелов украинской армии в Богоявленском храме.
Жители Горловки спасаются от обстрелов украинской армии в Богоявленском храме. 2014 год.
Жители Горловки спасаются от обстрелов украинской армии в Богоявленском храме. 2014 год.
При обстрелах не все могли прятаться в подвал - слабые, лежачие, одинокие оставались в домах. И часто просто гибли. На фото - девяностолетняя жительница города Дебальцево, которая помнит Великую Отечественную войну, дожившая до "антитеррористической операции" Украины в своей квартире в жилом доме, где нет ни отопления, ни электричества.
При обстрелах не все могли прятаться в подвал - слабые, лежачие, одинокие оставались в домах. И часто просто гибли. На фото - девяностолетняя жительница города Дебальцево, которая помнит Великую Отечественную войну, дожившая до "антитеррористической операции" Украины в своей квартире в жилом доме, где нет ни отопления, ни электричества.
Местная жительница в одном из пострадавших от обстрела районов Новоазовского района Донецкой области.
Местная жительница в одном из пострадавших от обстрела районов Новоазовского района Донецкой области.
Украинские снаряды прилетали не только в дома, но и в больницы, пациенты которых, вынуждены были прятаться в подвалах. На фото: жители Донецка в подвале больницы во время обстрела города украинской армией.
Украинские снаряды прилетали не только в дома, но и в больницы, пациенты которых, вынуждены были прятаться в подвалах. На фото: жители Донецка в подвале больницы во время обстрела города украинской армией.
До укрытия способен добежать не каждый молодой человек, у пожилых шансов еще меньше. На фото: женщина, получила осколочное ранение в живот в результате обстрела у 27-й больницы города Донецка.
До укрытия способен добежать не каждый молодой человек, у пожилых шансов еще меньше. На фото: женщина, получила осколочное ранение в живот в результате обстрела у 27-й больницы города Донецка.
Смерть с 2014 года в городах и селах Донбасса всегда была рядом. На фото: старики идут по одной из улиц поселка Восточный вблизи Славянска, который был обстрелян украинскими военными. Супруги Ольга и Владимир Черниковы были убиты взрывом мины, когда шли по улице. Из-за отсутствия в городе электричества морг не работал и погибших, как правило, хоронили сразу.
Смерть с 2014 года в городах и селах Донбасса всегда была рядом. На фото: старики идут по одной из улиц поселка Восточный вблизи Славянска, который был обстрелян украинскими военными. Супруги Ольга и Владимир Черниковы были убиты взрывом мины, когда шли по улице. Из-за отсутствия в городе электричества морг не работал и погибших, как правило, хоронили сразу.
Жительница пострадавшего во время обстрела поселка Старомихайловка Донецкой области 76-летняя Любовь Агольцева.
Жительница пострадавшего во время обстрела поселка Старомихайловка Донецкой области 76-летняя Любовь Агольцева.
В городах, разрушенных обстрелами, раздача еды с полевых кухонь - единственная возможность поесть горячую пищу для многих стариков. На фото - очередь за едой в Дебальцево, 2015 год.
В городах, разрушенных обстрелами, раздача еды с полевых кухонь - единственная возможность поесть горячую пищу для многих стариков. На фото - очередь за едой в Дебальцево, 2015 год.
Пожилая женщина показывает многочисленные счета за коммунальные услуги жильцам, бросившим жилье из-за обстрелов в поселке шахты "Глубокая" в Горловке, который находится рядом с линией соприкосновения в Донецкой области. Окна домов многих жителей выходят на передовую, до которой примерно 500 метров, поэтому в поселке мало кто остался жить. В основном это пенсионеры и инвалиды, которые такими стали из-за того, что они живут уже 7 лет под обстрелами.
Пожилая женщина показывает многочисленные счета за коммунальные услуги жильцам, бросившим жилье из-за обстрелов в поселке шахты "Глубокая" в Горловке, который находится рядом с линией соприкосновения в Донецкой области. Окна домов многих жителей выходят на передовую, до которой примерно 500 метров, поэтому в поселке мало кто остался жить. В основном это пенсионеры и инвалиды, которые такими стали из-за того, что они живут уже 7 лет под обстрелами.
Десятки тысяч домов были разрушены во время войны на Донбассе в 2014 по 2021 год. На фото: жители у своего разрушенного дома в поселке Октябрьский рядом с аэропортом города Донецка, за который в 2014-2015 годах шли ожесточенные бои между ополченцами и украинскими силовиками.
Десятки тысяч домов были разрушены во время войны на Донбассе в 2014 по 2021 год. На фото: жители у своего разрушенного дома в поселке Октябрьский рядом с аэропортом города Донецка, за который в 2014-2015 годах шли ожесточенные бои между ополченцами и украинскими силовиками.
Многим старикам некуда деться от войны: нет ни сил, ни здоровья, ни желания бросать свои дома, ни денег на то, чтобы уехать. На фото: сгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево.
Многим старикам некуда деться от войны: нет ни сил, ни здоровья, ни желания бросать свои дома, ни денег на то, чтобы уехать. На фото: сгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево.
Пожилой мужчина у разрушенного при боях ополченцев Донбасса и украинской армии мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области. Этот памятник посвящен освобождению Донбасса от фашистов. Во время Великой Отечественной войны здесь были жесточайшие бои за эту стратегическую высоту. В 2014 году все повторилось.
Пожилой мужчина у разрушенного при боях ополченцев Донбасса и украинской армии мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области. Этот памятник посвящен освобождению Донбасса от фашистов. Во время Великой Отечественной войны здесь были жесточайшие бои за эту стратегическую высоту. В 2014 году все повторилось.