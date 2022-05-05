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На сайте Минобороны опубликовали раздел, посвященный парадам в День Победы

На сайте Минобороны опубликовали раздел, посвященный парадам в День Победы - РИА Новости, 05.05.2022

На сайте Минобороны опубликовали раздел, посвященный парадам в День Победы

Министерство обороны дополнило на своем сайте специальный мультимедийный раздел перед празднованием 77-й годовщины Великой Победы, он посвящен военным парадам,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T00:08

2022-05-05T00:08

2022-05-05T00:37

общество

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санкт-петербург

день победы

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство обороны дополнило на своем сайте специальный мультимедийный раздел перед празднованием 77-й годовщины Великой Победы, он посвящен военным парадам, провести которые планируется в 28 городах России 9 мая, сообщает ведомство.В качестве одной из рубрик представлена интерактивная карта проведения артиллерийских салютов, пояснили в Минобороны.Уточняется, что в Москве для проведения салютов и фейерверков задействуют более 70 самоходных пусковых установок, а также свыше 11 тысяч фейерверочных изделий.В Минобороны добавили, что военные парады в День Победы, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске.

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общество, москва, санкт-петербург, день победы, министерство обороны рф (минобороны рф)