https://ria.ru/20220505/omikron-1786899869.html

В ВОЗ рассказали о росте числа стран, где выявлены подвиды "омикрона"

В ВОЗ рассказали о росте числа стран, где выявлены подвиды "омикрона" - РИА Новости, 05.05.2022

В ВОЗ рассказали о росте числа стран, где выявлены подвиды "омикрона"

Число стран, где выявлены различные подвиды омикрон-штамма коронавируса, растет, следует из еженедельной эпидемиологической сводки по COVID-19, представленной... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T01:58

2022-05-05T01:58

2022-05-05T01:58

распространение коронавируса

в мире

воз

омикрон-штамм коронавируса

москва

коронавирус covid-19

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840134_0:350:2917:1991_1920x0_80_0_0_28c67f258e68af48078138e495ac4d49.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Число стран, где выявлены различные подвиды омикрон-штамма коронавируса, растет, следует из еженедельной эпидемиологической сводки по COVID-19, представленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Также, по данным ВОЗ, число новых случаев заболевания коронавирусом продолжает снижаться. За неделю с 25 апреля по 1 мая количество заражений во всем мире уменьшилось на 17%, а число смертей снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей (с 18 по 24 апреля).Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 500 миллионов подтвержденных случаев заражений и более шести миллионов смертей от коронавируса.

https://ria.ru/20220504/koronavirus-1786121296.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, воз, омикрон-штамм коронавируса, москва, коронавирус covid-19, здоровье