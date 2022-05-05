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В ВОЗ рассказали о росте числа стран, где выявлены подвиды "омикрона" - РИА Новости, 05.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220505/omikron-1786899869.html
В ВОЗ рассказали о росте числа стран, где выявлены подвиды "омикрона"
В ВОЗ рассказали о росте числа стран, где выявлены подвиды "омикрона" - РИА Новости, 05.05.2022
В ВОЗ рассказали о росте числа стран, где выявлены подвиды "омикрона"
Число стран, где выявлены различные подвиды омикрон-штамма коронавируса, растет, следует из еженедельной эпидемиологической сводки по COVID-19, представленной... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T01:58
2022-05-05T01:58
распространение коронавируса
в мире
воз
омикрон-штамм коронавируса
москва
коронавирус covid-19
здоровье
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Число стран, где выявлены различные подвиды омикрон-штамма коронавируса, растет, следует из еженедельной эпидемиологической сводки по COVID-19, представленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Также, по данным ВОЗ, число новых случаев заболевания коронавирусом продолжает снижаться. За неделю с 25 апреля по 1 мая количество заражений во всем мире уменьшилось на 17%, а число смертей снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей (с 18 по 24 апреля).Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 500 миллионов подтвержденных случаев заражений и более шести миллионов смертей от коронавируса.
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в мире, воз, омикрон-штамм коронавируса, москва, коронавирус covid-19, здоровье
01:58 05.05.2022
 
В ВОЗ рассказали о росте числа стран, где выявлены подвиды "омикрона"

ВОЗ: число стран, где выявлены различные подвиды омикрон-штамма коронавируса, растет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Число стран, где выявлены различные подвиды омикрон-штамма коронавируса, растет, следует из еженедельной эпидемиологической сводки по COVID-19, представленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Три подвида омикрона BA.4, BA.5 и BA.2.12.1 приобрели несколько дополнительных мутаций, которые могут повлиять на их характеристики (BA.4 и BA.5 имеют мутации deal 69/70, L452R и F486V; BA.2.12.1 имеет мутации L452Q и S704L). Согласно информации (международной базы данных геномов вирусов — ред.) GISAID и отчетам региональных отделений ВОЗ и государств, число случаев и число стран, сообщающих об обнаружении этих трех вариантов, растут", — говорится в документе.

Также, по данным ВОЗ, число новых случаев заболевания коронавирусом продолжает снижаться. За неделю с 25 апреля по 1 мая количество заражений во всем мире уменьшилось на 17%, а число смертей снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей (с 18 по 24 апреля).
Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 500 миллионов подтвержденных случаев заражений и более шести миллионов смертей от коронавируса.
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Распространение коронавирусаВ миреВОЗОмикрон-штамм коронавирусаМоскваКоронавирус COVID-19Здоровье
 
 
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