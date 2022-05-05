https://ria.ru/20220505/odessa-1787064024.html

ЕСПЧ передал Киеву заявления пострадавших в Одессе в 2014 году

ЕСПЧ передал Киеву заявления пострадавших в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 05.05.2022

ЕСПЧ передал Киеву заявления пострадавших в Одессе в 2014 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал заявления пострадавших в Одессе в 2014 году правительству Украины, но они еще не рассмотрены, сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:53

2022-05-05T17:53

2022-05-05T17:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

одесса

европейский суд по правам человека (еспч)

киев

годовщина трагедии в одессе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786769369_0:66:1705:1025_1920x0_80_0_0_112e9a22f60fc4a0614fae0d43943946.jpg

ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал заявления пострадавших в Одессе в 2014 году правительству Украины, но они еще не рассмотрены, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."В январе 2022 года суд уведомил правительство Украины о восьми заявлениях (по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года - ред.), и они все еще находятся на рассмотрении", - сказали в пресс-службе ЕСПЧ в ответ на вопрос агентства о том, на какой стадии находятся иски пострадавших при трагедии в Одессе.В конце января этого года сообщалось, что ЕСПЧ начал рассмотрение иска касательно действий властей Украины в ходе и после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем, судебный процесс по делу затягивается, и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

украина

одесса

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесса, европейский суд по правам человека (еспч), киев, годовщина трагедии в одессе