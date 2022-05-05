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ЕСПЧ передал Киеву заявления пострадавших в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/odessa-1787064024.html
ЕСПЧ передал Киеву заявления пострадавших в Одессе в 2014 году
ЕСПЧ передал Киеву заявления пострадавших в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 05.05.2022
ЕСПЧ передал Киеву заявления пострадавших в Одессе в 2014 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал заявления пострадавших в Одессе в 2014 году правительству Украины, но они еще не рассмотрены, сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:53
2022-05-05T17:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
одесса
европейский суд по правам человека (еспч)
киев
годовщина трагедии в одессе
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал заявления пострадавших в Одессе в 2014 году правительству Украины, но они еще не рассмотрены, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."В январе 2022 года суд уведомил правительство Украины о восьми заявлениях (по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года - ред.), и они все еще находятся на рассмотрении", - сказали в пресс-службе ЕСПЧ в ответ на вопрос агентства о том, на какой стадии находятся иски пострадавших при трагедии в Одессе.В конце января этого года сообщалось, что ЕСПЧ начал рассмотрение иска касательно действий властей Украины в ходе и после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем, судебный процесс по делу затягивается, и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
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в мире, украина, одесса, европейский суд по правам человека (еспч), киев, годовщина трагедии в одессе
17:53 05.05.2022
 
ЕСПЧ передал Киеву заявления пострадавших в Одессе в 2014 году

ЕСПЧ передал правительству Украины заявления пострадавших в Доме профсоюзов в Одессе

© РИА Новости / Александр Полищук / Перейти в фотобанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в фотобанк
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал заявления пострадавших в Одессе в 2014 году правительству Украины, но они еще не рассмотрены, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"В январе 2022 года суд уведомил правительство Украины о восьми заявлениях (по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года - ред.), и они все еще находятся на рассмотрении", - сказали в пресс-службе ЕСПЧ в ответ на вопрос агентства о том, на какой стадии находятся иски пострадавших при трагедии в Одессе.
Горящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
"Это стало последней каплей". Что разожгло гражданскую войну на Украине
В конце января этого года сообщалось, что ЕСПЧ начал рассмотрение иска касательно действий властей Украины в ходе и после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем, судебный процесс по делу затягивается, и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Трагедия 2 мая в Одессе. Страшные кадры массового убийства
© РИА Новости / Александр Полищук / Перейти в фотобанк

Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов, по официальной версии, 42 человека.

Участники Марша единства Украины у горящего Дома профсоюзов в Одессе.
1 из 9

Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов, по официальной версии, 42 человека.

© РИА Новости / Александр Полищук
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© РИА Новости / Александр Полищук / Перейти в фотобанк

Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас", они устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка "куликовцев". Активисты антимайдановского движения попытались защититься, заняв Дом профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания. Вскоре начался пожар.

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе
2 из 9

Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас", они устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка "куликовцев". Активисты антимайдановского движения попытались защититься, заняв Дом профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания. Вскоре начался пожар.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанк

Когда прибыли пожарные, внутри Дома профсоюзов полыхал огонь.

Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе.
3 из 9

Когда прибыли пожарные, внутри Дома профсоюзов полыхал огонь.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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© РИА Новости / Александр Полищук / Перейти в фотобанк

Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.

Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Справа: на лицо и волосы девушки попал тряпичный кляп с горючей смесью от брошенной бутылки коктейля Молотова.
4 из 9

Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.

© РИА Новости / Александр Полищук
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© РИА Новости / Алена Николаенко

Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.

Тела погибших 2-го мая в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе.
5 из 9

Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.

© РИА Новости / Алена Николаенко
© РИА Новости / Алена Николаенко

Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.

Тела погибших 2-го мая в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе.
6 из 9

Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.

© РИА Новости / Алена Николаенко
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанк

Тело погибшего у здания Дома профсоюзов.

Тело погибшего в результате пожара в здании Дома профсоюзов в Одессе.
7 из 9

Тело погибшего у здания Дома профсоюзов.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Круглов

Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.

Прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов 2 мая, во дворе его дома в Одессе.
8 из 9

Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.

© РИА Новости / Антон Круглов
© РИА Новости / Елена Шестернина

Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.

Во время акции памяти по погибшим в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
9 из 9

Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.

© РИА Новости / Елена Шестернина
1 из 9

Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов, по официальной версии, 42 человека.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в фотобанк
2 из 9

Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас", они устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка "куликовцев". Активисты антимайдановского движения попытались защититься, заняв Дом профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания. Вскоре начался пожар.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в фотобанк
3 из 9

Когда прибыли пожарные, внутри Дома профсоюзов полыхал огонь.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в фотобанк
4 из 9

Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в фотобанк
5 из 9

Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.

© РИА Новости / Алена Николаенко
6 из 9

Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.

© РИА Новости / Алена Николаенко
7 из 9

Тело погибшего у здания Дома профсоюзов.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в фотобанк
8 из 9

Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.

© РИА Новости / Антон Круглов
9 из 9

Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.

© РИА Новости / Елена Шестернина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаОдессаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)КиевГодовщина трагедии в Одессе
 
 
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