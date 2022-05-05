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Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР

Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 05.05.2022

Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР

Украинские войска в четверг обстреляли поселок Широкая Балка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:42

2022-05-05T14:42

2022-05-05T14:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

иван приходько

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли поселок Широкая Балка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.50 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Поселок Широкая Балка в Донецкой народной республике остался без электроснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает мэр города Горловки Иван Приходько."В результате обстрела со стороны ВФУ обесточен горловский посёлок Широкая Балка. Жителям посёлка – уйти в укрытия", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, иван приходько, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины