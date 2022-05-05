https://ria.ru/20220505/obstrel-1786927849.html

Не менее 13 беженцев получили ранения при обстреле в Харьковской области

Не менее 13 беженцев получили ранения при обстреле в Харьковской области - РИА Новости, 05.05.2022

Не менее 13 беженцев получили ранения при обстреле в Харьковской области

Как минимум 13 человек получили ранения при обстреле украинскими боевиками колонны беженцев в Харьковской области, сообщил РИА Новости представитель больницы. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:32

2022-05-05T10:32

2022-05-05T13:02

обострение ситуации в днр и лнр

харьковская область

волчанск

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вооруженные силы украины

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ВОЛЧАНСК, 5 мая - РИА Новости. Как минимум 13 человек получили ранения при обстреле украинскими боевиками колонны беженцев в Харьковской области, сообщил РИА Новости представитель больницы."Количество пострадавших в результате обстрела колонны беженцев в Старом Салтове, которые поступили в больницу в Волчанске, - 13 человек. Это те, кому удалось выйти из под обстрела", - сказал собеседник агентства.Среди тринадцати раненых при обстреле украинскими боевиками колонны беженцев в Харьковской области пятеро детей, сообщил РИА Новости представитель больницы."Среди пострадавших пять детей: 6-месячная девочка Варвара (её старшая 13-летняя сестра погибла), двое мальчиков семи лет, два подростка 14 лет: девочка и мальчик. У части детей сильный стресс, а у семилетних мальчиков осколочные ранения ног", - сказал собеседник агентства.По его словам, две женщины из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них мама Варвары.Как сообщил РИА Новости накануне очевидец, колонна беженцев, состоявшая из 34 машин, следовала из Волчанска в Харьков. Трагедия произошла, когда машины выехали на неподконтрольную России территорию и оказались около поселка Старый Салтов. Со стороны украинского блокпоста по ним открыли огонь.На данный момент известно о трех погибших. Тела жертв, со слов очевидцев и пострадавших, остались на подконтрольной украинским силовикам территории.

https://ria.ru/20220505/obstrel-1786907863.html

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харьков

украина

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Корреспондент РИА рассказывает о пострадавших беженцах при обстреле ВСУ Корреспондент РИА Новости находится около больницы в Харьковской области, куда доставляют пострадавших при обстреле колонны беженцев украинскими боевиками. Как ожидается, число раненых возрастет, так как часть из них остались на подконтрольной украинским силовикам территории. 2022-05-05T10:32 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

харьковская область, волчанск, харьков, в мире, украина, вооруженные силы украины