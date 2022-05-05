https://ria.ru/20220505/nato-1786920878.html

Financial Times рассказала, чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Financial Times рассказала, чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 05.05.2022

Financial Times рассказала, чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может вызвать неоднозначную реакцию, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:51

2022-05-05T09:51

2022-05-05T11:07

в мире

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может вызвать неоднозначную реакцию, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.При этом издание не уточняет, на кого именно членство стран в альянсе окажет такое воздействие.Финляндия и Швеция допустили возможность отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг пообещал обеспечить этим странам ускоренный процесс вступления в блок, а постпред США при НАТО Джулианн Смит выразила надежду, что решение о присоединении будет принято ближайшие "месяцы и недели".В России не раз подчеркивали, что альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220505/shvetsiya-1786903618.html

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Екатерина Зайцева

в мире, финляндия, швеция, нато, россия, йенс столтенберг, сша, европа, дмитрий песков, украина