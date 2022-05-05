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Financial Times рассказала, чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 05.05.2022
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Financial Times рассказала, чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Financial Times рассказала, чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 05.05.2022
Financial Times рассказала, чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может вызвать неоднозначную реакцию, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:51
2022-05-05T11:07
в мире
финляндия
швеция
нато
россия
йенс столтенберг
сша
европа
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может вызвать неоднозначную реакцию, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.При этом издание не уточняет, на кого именно членство стран в альянсе окажет такое воздействие.Финляндия и Швеция допустили возможность отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг пообещал обеспечить этим странам ускоренный процесс вступления в блок, а постпред США при НАТО Джулианн Смит выразила надежду, что решение о присоединении будет принято ближайшие "месяцы и недели".В России не раз подчеркивали, что альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220505/shvetsiya-1786903618.html
финляндия
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в мире, финляндия, швеция, нато, россия, йенс столтенберг, сша, европа, дмитрий песков, украина
09:51 05.05.2022 (обновлено: 11:07 05.05.2022)
 
Financial Times рассказала, чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Европейский дипломат: вступление Швеции и Финляндии в НАТО могут расценить как провокацию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может вызвать неоднозначную реакцию, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.
"Вступление в НАТО будет огромной провокацией", — говорится в статье.
При этом издание не уточняет, на кого именно членство стран в альянсе окажет такое воздействие.
Финляндия и Швеция допустили возможность отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг пообещал обеспечить этим странам ускоренный процесс вступления в блок, а постпред США при НАТО Джулианн Смит выразила надежду, что решение о присоединении будет принято ближайшие "месяцы и недели".
В России не раз подчеркивали, что альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 05:52
В правящей партии Швеции назрел раскол по вопросу вступления в НАТО
 
В миреФинляндияШвецияНАТОРоссияЙенс СтолтенбергСШАЕвропаДмитрий ПесковУкраина
 
 
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