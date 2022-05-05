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В Ленобласти зарезервировали участки под строительство метро и депо - РИА Новости, 06.05.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220505/metro-1787145208.html
В Ленобласти зарезервировали участки под строительство метро и депо
В Ленобласти зарезервировали участки под строительство метро и депо - РИА Новости, 06.05.2022
В Ленобласти зарезервировали участки под строительство метро и депо
Земельные участки площадью около 500 тысяч квадратных метров зарезервированы в Ленинградской области под строительство станции метро "Кудрово" с электродепо... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T14:40
2022-05-06T10:46
ленинградская область
санкт-петербург
метро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Земельные участки площадью около 500 тысяч квадратных метров зарезервированы в Ленинградской области под строительство станции метро "Кудрово" с электродепо "Правобережное", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Подписано распоряжение правительства Ленинградской области о резервировании земель для государственных нужд региона для размещения объекта транспортной инфраструктуры "Участок Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное". Решение принято на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории… Общая площадь территории, зарезервированной для строительства - около 500 тысяч квадратных метров", - отмечается в сообщении.Земельные участки зарезервированы сроком на три года. Установлены соответствующие ограничения прав на эту территорию.Для будущей станции метро в проекте планировки территории предусмотрены два вестибюля. Вестибюль 1 будет совмещен с автовокзалом ТПУ Кудрово, вестибюль 2 разместится у Мурманского шоссе рядом с ТЦ "Мега" с подъездом к нему.Ранее сообщалось, что Петербург и Ленобласть продолжают совместную работу по проекту строительства станции метро "Кудрово" и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области. Станция "Кудрово" станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Отмечалось, что необходимый объем финансирования новых объектов метро – 73,43 миллиарда рублей. Правительство Петербурга готово выделить из бюджета города 37,75 миллиарда рублей. Эта сумма рассчитана при условии подтверждения федерального финансирования, начиная с 2023 года. Сообщалось, что станцию метро "Кудрово" планируется построить к 2029 году.
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санкт-петербург, метро
14:40 05.05.2022 (обновлено: 10:46 06.05.2022)
 

В Ленобласти зарезервировали участки под строительство метро и депо

© РИА Новости / Илья ПиталевЭкскаватор на строительстве станции метро
Экскаватор на строительстве станции метро - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Экскаватор на строительстве станции метро. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Земельные участки площадью около 500 тысяч квадратных метров зарезервированы в Ленинградской области под строительство станции метро "Кудрово" с электродепо "Правобережное", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Подписано распоряжение правительства Ленинградской области о резервировании земель для государственных нужд региона для размещения объекта транспортной инфраструктуры "Участок Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное". Решение принято на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории… Общая площадь территории, зарезервированной для строительства - около 500 тысяч квадратных метров", - отмечается в сообщении.
© Правительство Ленинградской областиВ Ленобласти зарезервировали участки под строительство метро и депо
В Ленобласти зарезервировали участки под строительство метро и депо
© Правительство Ленинградской области
В Ленобласти зарезервировали участки под строительство метро и депо
Земельные участки зарезервированы сроком на три года. Установлены соответствующие ограничения прав на эту территорию.
Для будущей станции метро в проекте планировки территории предусмотрены два вестибюля. Вестибюль 1 будет совмещен с автовокзалом ТПУ Кудрово, вестибюль 2 разместится у Мурманского шоссе рядом с ТЦ "Мега" с подъездом к нему.
Ранее сообщалось, что Петербург и Ленобласть продолжают совместную работу по проекту строительства станции метро "Кудрово" и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области. Станция "Кудрово" станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Отмечалось, что необходимый объем финансирования новых объектов метро – 73,43 миллиарда рублей. Правительство Петербурга готово выделить из бюджета города 37,75 миллиарда рублей. Эта сумма рассчитана при условии подтверждения федерального финансирования, начиная с 2023 года. Сообщалось, что станцию метро "Кудрово" планируется построить к 2029 году.
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