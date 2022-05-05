https://ria.ru/20220505/metro-1786912771.html
На День Победы будут закрыты семь станций метро в центре Москвы
На День Победы будут закрыты семь станций метро в центре Москвы - РИА Новости, 05.05.2022
На День Победы будут закрыты семь станций метро в центре Москвы
Во время шествия "Бессмертный полк", которое пройдет в Москве 9 мая, будут закрыты станции метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:00
2022-05-05T09:00
2022-05-05T09:00
москва
общество
день победы
бессмертный полк
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Во время шествия "Бессмертный полк", которое пройдет в Москве 9 мая, будут закрыты станции метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Театральная", сообщается на сайте мэра столицы."В столице 9 мая пройдет традиционная акция "Бессмертный полк". С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Станции метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Театральная" в этот день будут закрыты", - говорится в сообщении.Отмечается, что шествие начнется 9 мая в 15:00. Сбор участников будет происходить в 12:30. К шествию можно будет присоединиться на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская"."Бессмертный полк" — это сердце и душа Дня Победы. В этом году он снова пройдет по улицам нашей столицы. Для нас важно навсегда сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, об их мужестве", — приводятся в сообщении слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерины Драгуновой.Уточняется, что для участия в шествии необходимо вовремя прийти к месту сбора и взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Кроме того, организаторы рекомендуют взять документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и иметь при себе головной убор.Отмечается, что не рекомендуется брать с собой домашних питомцев, а также приезжать на шествие на роликовых коньках, скейтбордах или велосипедах. Также запрещено приносить спиртные напитки, колющие и режущие предметы."Увековечить память о ветеранах также можно не выходя из дома, самостоятельно внеся сведения об участниках Великой Отечественной войны на сайте проекта "Бессмертный полк. Москва". После регистрации у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи", заключается в сообщении.
https://ria.ru/20220504/aktsiya-1786710085.html
https://ria.ru/20220429/proekt-1786173431.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, день победы, бессмертный полк
На День Победы будут закрыты семь станций метро в центре Москвы
Во время шествия "Бессмертный полк" в Москве будут закрыты семь центральных станций метро
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Во время шествия "Бессмертный полк", которое пройдет в Москве 9 мая, будут закрыты станции метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Театральная", сообщается на сайте мэра столицы.
"В столице 9 мая пройдет традиционная акция "Бессмертный полк". С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Станции метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Театральная" в этот день будут закрыты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что шествие начнется 9 мая в 15:00. Сбор участников будет происходить в 12:30. К шествию можно будет присоединиться на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская".
"Бессмертный полк" — это сердце и душа Дня Победы. В этом году он снова пройдет по улицам нашей столицы. Для нас важно навсегда сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, об их мужестве", — приводятся в сообщении слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Екатерины Драгуновой.
Уточняется, что для участия в шествии необходимо вовремя прийти к месту сбора и взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Кроме того, организаторы рекомендуют взять документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и иметь при себе головной убор.
Отмечается, что не рекомендуется брать с собой домашних питомцев, а также приезжать на шествие на роликовых коньках, скейтбордах или велосипедах. Также запрещено приносить спиртные напитки, колющие и режущие предметы.
"Увековечить память о ветеранах также можно не выходя из дома, самостоятельно внеся сведения об участниках Великой Отечественной войны на сайте проекта "Бессмертный полк. Москва". После регистрации у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи", заключается в сообщении.