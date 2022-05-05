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Суд приостановил действие разрешения носить георгиевскую ленту в Гагаузии - РИА Новости, 05.05.2022
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Суд приостановил действие разрешения носить георгиевскую ленту в Гагаузии
Суд приостановил действие разрешения носить георгиевскую ленту в Гагаузии - РИА Новости, 05.05.2022
Суд приостановил действие разрешения носить георгиевскую ленту в Гагаузии
Апелляционная палата города Комрат (административный центр Гагаузской автономии Молдавии) приостановила действие законопроекта, который разрешает ношение... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:35
2022-05-05T13:35
в мире
молдавия
гагаузия
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
георгиевская ленточка (акция)
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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Апелляционная палата города Комрат (административный центр Гагаузской автономии Молдавии) приостановила действие законопроекта, который разрешает ношение георгиевской ленты на территории Гагаузии, говорится в постановлении суда.В Молдавии использование георгиевской ленты запрещено законодательно, однако в Гагаузии, наоборот, власти не только не препятствуют ее использованию, но и всячески поощряют. В конце апреля гагаузский парламент принял законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии. Минюст Молдавии не исключил, что это решение может быть оспорено в суде."Апелляционная палата Комрата приостановила действие Постановления Народного собрания Гагаузии №42-III/VII от 29.04.2022 г. об утверждении Положения "Об организации и проведении акции "Георгиевская (Гвардейская) ленточка" на территории АТО Гагаузия" до вынесения окончательного судебного решения по указанному делу", - говорится в постановлении суда, опубликованном телеканалом Jurnal TV.В суде уточнили, что получили обращение от территориального бюро госканцелярии Молдавии с просьбой аннулировать законопроект гагаузского парламента.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220505/lenta-1786961521.html
https://ria.ru/20220422/moldaviya-1785029206.html
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в мире, молдавия, гагаузия, великая отечественная война (1941-1945), день победы, георгиевская ленточка (акция)
13:35 05.05.2022
 
Суд приостановил действие разрешения носить георгиевскую ленту в Гагаузии

Апелляционный суд приостановил действие разрешения носить георгиевскую ленту в Гагаузии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Апелляционная палата города Комрат (административный центр Гагаузской автономии Молдавии) приостановила действие законопроекта, который разрешает ношение георгиевской ленты на территории Гагаузии, говорится в постановлении суда.
В Молдавии использование георгиевской ленты запрещено законодательно, однако в Гагаузии, наоборот, власти не только не препятствуют ее использованию, но и всячески поощряют. В конце апреля гагаузский парламент принял законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии. Минюст Молдавии не исключил, что это решение может быть оспорено в суде.
Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 12:16
В Алма-Ате назвали георгиевскую ленту "провоцирующей символикой"
"Апелляционная палата Комрата приостановила действие Постановления Народного собрания Гагаузии №42-III/VII от 29.04.2022 г. об утверждении Положения "Об организации и проведении акции "Георгиевская (Гвардейская) ленточка" на территории АТО Гагаузия" до вынесения окончательного судебного решения по указанному делу", - говорится в постановлении суда, опубликованном телеканалом Jurnal TV.
В суде уточнили, что получили обращение от территориального бюро госканцелярии Молдавии с просьбой аннулировать законопроект гагаузского парламента.
В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Акция Бессмертный полк в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 22:44
Соцпартия призвала жителей Молдавии принять участие в Бессмертном полке
 
В миреМолдавияГагаузияВеликая Отечественная война (1941-1945)День ПобедыГеоргиевская ленточка (акция)
 
 
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