Суд приостановил действие разрешения носить георгиевскую ленту в Гагаузии
Апелляционный суд приостановил действие разрешения носить георгиевскую ленту в Гагаузии
Георгиевская ленточка. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Апелляционная палата города Комрат (административный центр Гагаузской автономии Молдавии) приостановила действие законопроекта, который разрешает ношение георгиевской ленты на территории Гагаузии, говорится в постановлении суда.
В Молдавии использование георгиевской ленты запрещено законодательно, однако в Гагаузии, наоборот, власти не только не препятствуют ее использованию, но и всячески поощряют. В конце апреля гагаузский парламент принял законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии. Минюст Молдавии не исключил, что это решение может быть оспорено в суде.
"Апелляционная палата Комрата приостановила действие Постановления Народного собрания Гагаузии №42-III/VII от 29.04.2022 г. об утверждении Положения "Об организации и проведении акции "Георгиевская (Гвардейская) ленточка" на территории АТО Гагаузия" до вынесения окончательного судебного решения по указанному делу", - говорится в постановлении суда, опубликованном телеканалом Jurnal TV.
В суде уточнили, что получили обращение от территориального бюро госканцелярии Молдавии с просьбой аннулировать законопроект гагаузского парламента.
В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.