https://ria.ru/20220505/lenta-1786990203.html

Суд приостановил действие разрешения носить георгиевскую ленту в Гагаузии

Суд приостановил действие разрешения носить георгиевскую ленту в Гагаузии - РИА Новости, 05.05.2022

Суд приостановил действие разрешения носить георгиевскую ленту в Гагаузии

Апелляционная палата города Комрат (административный центр Гагаузской автономии Молдавии) приостановила действие законопроекта, который разрешает ношение... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:35

2022-05-05T13:35

2022-05-05T13:35

в мире

молдавия

гагаузия

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

георгиевская ленточка (акция)

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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Апелляционная палата города Комрат (административный центр Гагаузской автономии Молдавии) приостановила действие законопроекта, который разрешает ношение георгиевской ленты на территории Гагаузии, говорится в постановлении суда.В Молдавии использование георгиевской ленты запрещено законодательно, однако в Гагаузии, наоборот, власти не только не препятствуют ее использованию, но и всячески поощряют. В конце апреля гагаузский парламент принял законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии. Минюст Молдавии не исключил, что это решение может быть оспорено в суде."Апелляционная палата Комрата приостановила действие Постановления Народного собрания Гагаузии №42-III/VII от 29.04.2022 г. об утверждении Положения "Об организации и проведении акции "Георгиевская (Гвардейская) ленточка" на территории АТО Гагаузия" до вынесения окончательного судебного решения по указанному делу", - говорится в постановлении суда, опубликованном телеканалом Jurnal TV.В суде уточнили, что получили обращение от территориального бюро госканцелярии Молдавии с просьбой аннулировать законопроект гагаузского парламента.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220505/lenta-1786961521.html

https://ria.ru/20220422/moldaviya-1785029206.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, гагаузия, великая отечественная война (1941-1945), день победы, георгиевская ленточка (акция)