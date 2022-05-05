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Глава Гагаузии назвала запрет георгиевской ленты ошибкой молдавских властей - РИА Новости, 05.05.2022
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Глава Гагаузии назвала запрет георгиевской ленты ошибкой молдавских властей
Глава Гагаузии назвала запрет георгиевской ленты ошибкой молдавских властей - РИА Новости, 05.05.2022
Глава Гагаузии назвала запрет георгиевской ленты ошибкой молдавских властей
Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах заявила, что запрет георгиевской ленты в стране — это ошибка властей республики, которая разделяет общество. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:40
2022-05-05T12:40
в мире
молдавия
гагаузия
великая отечественная война (1941-1945)
георгиевская ленточка (акция)
день победы
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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах заявила, что запрет георгиевской ленты в стране — это ошибка властей республики, которая разделяет общество.В Молдавии использование георгиевской ленты запрещено законодательно, однако в Гагаузии, наоборот, власти не только не препятствуют ее использованию, но и всячески поощряют. В конце апреля гагаузский парламент принял законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии. Минюст Молдавии не исключил, что это решение может быть оспорено в суде."Тема Георгиевской ленточки - ошибка сегодняшней политической власти. Сама инициатива - ошибка. Но, если все-таки подняли тему, должны были организовать публичные обсуждения со всеми социальными группами, чтобы узнать мнения и испытать свои аргументы", - написала Влах в своем личном блоге. По ее словам, власти должны были бы узнать мнение общества и прийти к компромиссному решению."Считаю, что власть должна избегать темы, генерирующие бессмысленные публичные полемики, которые разделяют общество на конфликтующие группы. Надеюсь, что политики извлекут уроки и определятся - они должны следовать воле народа, или они намерены навязать народу свою волю", - добавила Влах.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220503/moldaviya-1786663354.html
https://ria.ru/20220422/moldaviya-1785029206.html
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в мире, молдавия, гагаузия, великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка (акция), день победы
12:40 05.05.2022
 
Глава Гагаузии назвала запрет георгиевской ленты ошибкой молдавских властей

Глава Гагаузии Влах назвала запрет георгиевской ленты ошибкой молдавских властей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах заявила, что запрет георгиевской ленты в стране — это ошибка властей республики, которая разделяет общество.
В Молдавии использование георгиевской ленты запрещено законодательно, однако в Гагаузии, наоборот, власти не только не препятствуют ее использованию, но и всячески поощряют. В конце апреля гагаузский парламент принял законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии. Минюст Молдавии не исключил, что это решение может быть оспорено в суде.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 16:48
Ранее запретившая георгиевскую ленту Санду призвала не сеять разделение
"Тема Георгиевской ленточки - ошибка сегодняшней политической власти. Сама инициатива - ошибка. Но, если все-таки подняли тему, должны были организовать публичные обсуждения со всеми социальными группами, чтобы узнать мнения и испытать свои аргументы", - написала Влах в своем личном блоге. По ее словам, власти должны были бы узнать мнение общества и прийти к компромиссному решению.
"Считаю, что власть должна избегать темы, генерирующие бессмысленные публичные полемики, которые разделяют общество на конфликтующие группы. Надеюсь, что политики извлекут уроки и определятся - они должны следовать воле народа, или они намерены навязать народу свою волю", - добавила Влах.
В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Акция Бессмертный полк в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 22:44
Соцпартия призвала жителей Молдавии принять участие в Бессмертном полке
 
В миреМолдавияГагаузияВеликая Отечественная война (1941-1945)Георгиевская ленточка (акция)День Победы
 
 
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