Глава Гагаузии назвала запрет георгиевской ленты ошибкой молдавских властей
Глава Гагаузии Влах назвала запрет георгиевской ленты ошибкой молдавских властей
Георгиевская ленточка. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах заявила, что запрет георгиевской ленты в стране — это ошибка властей республики, которая разделяет общество.
В Молдавии использование георгиевской ленты запрещено законодательно, однако в Гагаузии, наоборот, власти не только не препятствуют ее использованию, но и всячески поощряют. В конце апреля гагаузский парламент принял законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии. Минюст Молдавии не исключил, что это решение может быть оспорено в суде.
"Тема Георгиевской ленточки - ошибка сегодняшней политической власти. Сама инициатива - ошибка. Но, если все-таки подняли тему, должны были организовать публичные обсуждения со всеми социальными группами, чтобы узнать мнения и испытать свои аргументы", - написала Влах в своем личном блоге. По ее словам, власти должны были бы узнать мнение общества и прийти к компромиссному решению.
"Считаю, что власть должна избегать темы, генерирующие бессмысленные публичные полемики, которые разделяют общество на конфликтующие группы. Надеюсь, что политики извлекут уроки и определятся - они должны следовать воле народа, или они намерены навязать народу свою волю", - добавила Влах.
В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.