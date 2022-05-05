https://ria.ru/20220505/lenta-1786961521.html
В Алма-Ате назвали георгиевскую ленту "провоцирующей символикой"
В Алма-Ате назвали георгиевскую ленту "провоцирующей символикой" - РИА Новости, 05.05.2022
В Алма-Ате назвали георгиевскую ленту "провоцирующей символикой"
Организаторы празднования Дня Победы в Алма-Ате назвали георгиевскую ленту "провоцирующей символикой". РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:16
2022-05-05T12:16
2022-05-05T12:17
в мире
казахстан
алма-ата
украина
российская империя
день победы
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АЛМА-АТА, 5 мая - РИА Новости. Организаторы празднования Дня Победы в Алма-Ате назвали георгиевскую ленту "провоцирующей символикой".В День Победы в Алма-Ате пройдет акция памяти "Батырларга тагзым" (Поклонимся героям), которая заменит ранее проводившиеся шествия "Бессмертного полка"."Организаторы призвали горожан не использовать провоцирующую символику (Z, V, георгиевские ленты, красные флаги и т. д.) и государственные флаги других республик", - отмечается в сообщении службы коммуникаций города.Кроме того, сообщается, что участникам акции запрещено использовать ее в качестве рекламной площадки и демонстрировать на транспарантах любую корпоративную, политическую или иную, не относящуюся к цели движения, символику. "Акция несет некоммерческий и неполитический характер", - говорится в сообщении.На месте проведения акции всем пришедшим будет раздаваться "Лента Победы" - шелковая лента небесно-голубого цвета с нанесенным на нее казахским национальным орнаментом золотистого цвета и изображением Ордена Отечественной войны.Жителей и гостей города организаторы приглашают присоединиться к акции и принести транспаранты с портретами или фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. Колонна участников акции проследует от Центрального парка культуры и отдыха до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев для возложения цветов к Вечному огню.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220505/polk-1786948089.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/otkaz-1783672477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан, алма-ата, украина, российская империя, день победы
12:16 05.05.2022 (обновлено: 12:17 05.05.2022)
В Алма-Ате назвали георгиевскую ленту "провоцирующей символикой"
Организаторы Дня Победы в Алма-Ате назвали георгиевскую ленту "провоцирующей символикой"
АЛМА-АТА, 5 мая - РИА Новости. Организаторы празднования Дня Победы в Алма-Ате назвали георгиевскую ленту "провоцирующей символикой".
В День Победы в Алма-Ате
пройдет акция памяти "Батырларга тагзым" (Поклонимся героям), которая заменит ранее проводившиеся шествия "Бессмертного полка".
"Организаторы призвали горожан не использовать провоцирующую символику (Z, V, георгиевские ленты, красные флаги и т. д.) и государственные флаги других республик", - отмечается в сообщении службы коммуникаций города.
Кроме того, сообщается, что участникам акции запрещено использовать ее в качестве рекламной площадки и демонстрировать на транспарантах любую корпоративную, политическую или иную, не относящуюся к цели движения, символику. "Акция несет некоммерческий и неполитический характер", - говорится в сообщении.
На месте проведения акции всем пришедшим будет раздаваться "Лента Победы" - шелковая лента небесно-голубого цвета с нанесенным на нее казахским национальным орнаментом золотистого цвета и изображением Ордена Отечественной войны.
Жителей и гостей города организаторы приглашают присоединиться к акции и принести транспаранты с портретами или фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. Колонна участников акции проследует от Центрального парка культуры и отдыха до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев для возложения цветов к Вечному огню.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи
, СССР
и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины
в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР
и ЛНР
против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России
буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.