https://ria.ru/20220505/koreya-1786946407.html

МИД КНР призвал искать политическое решение проблемы Корейского полуострова

МИД КНР призвал искать политическое решение проблемы Корейского полуострова - РИА Новости, 05.05.2022

МИД КНР призвал искать политическое решение проблемы Корейского полуострова

Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове отвечает интересам всех стран в регионе, Китай надеется, что КНДР и Южная Корея будут двигаться... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:38

2022-05-05T11:38

2022-05-05T11:38

в мире

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сеул

китай

пекин

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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове отвечает интересам всех стран в регионе, Китай надеется, что КНДР и Южная Корея будут двигаться навстречу друг друга в поиске эффективного политического решения проблемы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения о недавнем ракетном пуске КНДР."Поддержание мира и стабильности и продвижение политического решения проблемы Корейского полуострова отвечают общим интересам всех стран в регионе. Мы надеемся, что стороны будут двигаться навстречу друг другу, развивать конструктивный диалог, искать подходящее для обеих сторон эффективное решение", - сказал дипломат.Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела пуск баллистической ракеты примерно в 12.03 (06.03 мск) из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.По данным агентства Ренхап, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ранее пуски МБР Пхеньяном также осуществлялись из района аэропорта Сунан.Это уже 14-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.Спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в ходе встречи со специальным представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком 3 мая заявил, что Китай не хочет эскалации напряженности на полуострове и не одобряет никаких действий какой-либо стороны, которые могут привести к этому.

https://ria.ru/20220504/kndr-1786752149.html

https://ria.ru/20220504/kndr-1786737311.html

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сеул

китай

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, сеул, китай, пекин, мид кнр, чжао лицзянь