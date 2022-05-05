Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР призвал искать политическое решение проблемы Корейского полуострова - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/koreya-1786946407.html
МИД КНР призвал искать политическое решение проблемы Корейского полуострова
МИД КНР призвал искать политическое решение проблемы Корейского полуострова - РИА Новости, 05.05.2022
МИД КНР призвал искать политическое решение проблемы Корейского полуострова
Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове отвечает интересам всех стран в регионе, Китай надеется, что КНДР и Южная Корея будут двигаться... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:38
2022-05-05T11:38
в мире
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
пхеньян
сеул
китай
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg
ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове отвечает интересам всех стран в регионе, Китай надеется, что КНДР и Южная Корея будут двигаться навстречу друг друга в поиске эффективного политического решения проблемы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения о недавнем ракетном пуске КНДР."Поддержание мира и стабильности и продвижение политического решения проблемы Корейского полуострова отвечают общим интересам всех стран в регионе. Мы надеемся, что стороны будут двигаться навстречу друг другу, развивать конструктивный диалог, искать подходящее для обеих сторон эффективное решение", - сказал дипломат.Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела пуск баллистической ракеты примерно в 12.03 (06.03 мск) из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.По данным агентства Ренхап, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ранее пуски МБР Пхеньяном также осуществлялись из района аэропорта Сунан.Это уже 14-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.Спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в ходе встречи со специальным представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком 3 мая заявил, что Китай не хочет эскалации напряженности на полуострове и не одобряет никаких действий какой-либо стороны, которые могут привести к этому.
https://ria.ru/20220504/kndr-1786752149.html
https://ria.ru/20220504/kndr-1786737311.html
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
пхеньян
сеул
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c759ef80a764d41080130222939be3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, сеул, китай, пекин, мид кнр, чжао лицзянь
11:38 05.05.2022
 
МИД КНР призвал искать политическое решение проблемы Корейского полуострова

МИД Китая призвал Южную Корею и КНДР искать политическое решение проблемы полуострова

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове отвечает интересам всех стран в регионе, Китай надеется, что КНДР и Южная Корея будут двигаться навстречу друг друга в поиске эффективного политического решения проблемы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения о недавнем ракетном пуске КНДР.
"Поддержание мира и стабильности и продвижение политического решения проблемы Корейского полуострова отвечают общим интересам всех стран в регионе. Мы надеемся, что стороны будут двигаться навстречу друг другу, развивать конструктивный диалог, искать подходящее для обеих сторон эффективное решение", - сказал дипломат.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 11:53
В Южной Корее назвали ракетные пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН
Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела пуск баллистической ракеты примерно в 12.03 (06.03 мск) из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.
По данным агентства Ренхап, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ранее пуски МБР Пхеньяном также осуществлялись из района аэропорта Сунан.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 10:58
У КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США, считает эксперт
Это уже 14-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.
Спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в ходе встречи со специальным представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком 3 мая заявил, что Китай не хочет эскалации напряженности на полуострове и не одобряет никаких действий какой-либо стороны, которые могут привести к этому.
 
В миреКорейский полуостровКНДР (Северная Корея)Южная КореяПхеньянСеулКитайПекинМИД КНРЧжао Лицзянь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала