МИД КНР призвал искать политическое решение проблемы Корейского полуострова
МИД Китая призвал Южную Корею и КНДР искать политическое решение проблемы полуострова
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове отвечает интересам всех стран в регионе, Китай надеется, что КНДР и Южная Корея будут двигаться навстречу друг друга в поиске эффективного политического решения проблемы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения о недавнем ракетном пуске КНДР.
"Поддержание мира и стабильности и продвижение политического решения проблемы Корейского полуострова отвечают общим интересам всех стран в регионе. Мы надеемся, что стороны будут двигаться навстречу друг другу, развивать конструктивный диалог, искать подходящее для обеих сторон эффективное решение", - сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела пуск баллистической ракеты примерно в 12.03 (06.03 мск) из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.
По данным агентства Ренхап, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ранее пуски МБР Пхеньяном также осуществлялись из района аэропорта Сунан.
Это уже 14-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.
Спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в ходе встречи со специальным представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком 3 мая заявил, что Китай не хочет эскалации напряженности на полуострове и не одобряет никаких действий какой-либо стороны, которые могут привести к этому.