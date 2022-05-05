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Постпред Китая в ООН: политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам - РИА Новости, 05.05.2022
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Постпред Китая в ООН: политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам
Постпред Китая в ООН: политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам - РИА Новости, 05.05.2022
Постпред Китая в ООН: политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам
Расширение Североатлантического альянса на восток нисколько не обезопасило Европу, заявил на заседании Совбеза ООН постпред Китая Чжан Цзюнь. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:14
2022-05-05T23:58
в мире
чжан цзюнь
нато
европа
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Расширение Североатлантического альянса на восток нисколько не обезопасило Европу, заявил на заседании Совбеза ООН постпред Китая Чжан Цзюнь."Неоднократное продвижение НАТО на восток после Холодной войны не только не сделало Европу хоть сколько-нибудь безопаснее, но посеяло семена конфликта", — сказал Чжан Цзюнь.По его словам, блок сам является зачинателем конфликтов против суверенных государств."Вопреки декларируемой оборонной сути, НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, вызывая колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы", — отметил дипломат.Ранее представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с картой расширения НАТО на Восток, намекнув на склонность альянса нарушать обещания.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альясна на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений военной организации у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/nato-1786497152.html
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в мире, чжан цзюнь, нато, европа
23:14 05.05.2022 (обновлено: 23:58 05.05.2022)
 
Постпред Китая в ООН: политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам

Постпред Китая при ООН: расширение НАТО на восток не сделало Европу безопаснее

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Расширение Североатлантического альянса на восток нисколько не обезопасило Европу, заявил на заседании Совбеза ООН постпред Китая Чжан Цзюнь.
"Неоднократное продвижение НАТО на восток после Холодной войны не только не сделало Европу хоть сколько-нибудь безопаснее, но посеяло семена конфликта", — сказал Чжан Цзюнь.
По его словам, блок сам является зачинателем конфликтов против суверенных государств.
"Вопреки декларируемой оборонной сути, НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, вызывая колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы", — отметил дипломат.
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альясна на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений военной организации у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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