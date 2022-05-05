Израиль — ближе и дешевле: как попасть на курорты

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Светлана Баева. В Израиле отмечают 74-й День независимости. Дата плавающая — в этом году празднуется 4 и 5 мая (5 ияра по еврейскому календарю). В городах уже вывесили национальные флаги, на площади в Иерусалиме зажгли 12 факелов — по числу колен Израилевых. Традиционно многие отправились на пикники. Российских туристов в стране пока немного — перелеты довольно дорогие. Но уже скоро это направление станет доступнее. О том, как попасть на курорты, что посмотреть и как провести время, — в материале РИА Новости.Как добраться"Из Москвы летает авиакомпания ELAL — пять раз в неделю, кроме вторника и субботы. Возможны и дополнительные рейсы", — рассказывает Оксана Волканова, директор по развитию ICS Travel Group. Уже в июне билетов может быть больше. Туроператоры берут жесткие блоки мест на бортах национального перевозчика, а это, по заверениям экспертов, почти как чартер. Так, с 1 июня стартует программа компании "Русский Экспресс" и, как ожидается, продлится до 30 октября. В ее рамках цена авиаперелета фиксированная и не зависит от спроса.Российские перевозчики тоже отправляют лайнеры в Израиль. Причем преимущественно из регионов. В частности, с середины апреля четыре рейса в неделю у "ИрАэро". Но из Москвы в Тель-Авив летают с технической посадкой в Минеральных Водах. Отсюда же возит путешественников и "Азимут", с мая — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Цена из Москвы с пересадкой — 13-16 тысяч рублей в одну сторону.В ICS Travel Group напоминают о возможности добраться до Израиля на непрямых рейсах. "Прекрасная альтернатива — стыковочные полеты Turkish Ailrines через Стамбул, а также предложения от flydubai. Это позволило минимизировать стоимость туров", — говорит Оксана Волканова. Turkish Ailrines возобновляет услугу Stopover in Istanbul: при остановке в Стамбуле от 20 часов пассажирам экономического класса бесплатно предоставляют отель категории "четыре звезды" на одну ночь. Тем, кто в "бизнесе", — "пятерка" на две ночи. Так вы сможете познакомиться по пути с еще одним древним и интересным городом.Сколько стоят турыЛетом в Израиле жарко, это вносит специфику в предложения туроператоров. "Если говорим об отдыхе на море, то имеем в виду не Красное, а Средиземное. Да и рейсы — в Тель-Авив. На средиземноморском побережье можно остановиться и в Нетании, и в Герцлии. Туры стоят от 84 100 рублей на человека", — объясняет Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс". По ее словам, многих путешественников, как и прежде, интересует оздоровление и лечение на Мертвом море. Такие программы есть и стоят от 113 500 рублей.Эксперты не советуют покупать экскурсии заранее, лучше определиться на месте. При этом вновь (после паузы из-за коронавируса) предлагают групповые экскурсионные туры. Стоит отправиться на Мертвое море, в Хайфу, Галилею, побродить по улочкам древней Яффы. Или же съездить в Акко — столицу Иерусалимского королевства крестоносцев в Палестине. В пандемию там реконструировали район порта.Еще из новинок: на краю самого большого эрозийного кратера в мире в Мицпе-Рамон теперь есть смотровая площадка. В Нетании открылась художественная галерея Tel Hai.Главное — спокойствие Основные коронавирусные ограничения в Израиле сняли. Вакцинированных, в том числе "Спутником V", в страну пускают без проблем. Непривитым надо сдать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до вылета, заполнить декларацию и пройти еще одно исследование в аэропорту по прибытии.Кроме того, эксперты предупреждают: если вы приобрели самую недорогую путевку на три ночи, могут возникнуть подозрения, что цель — не отдых, а, например, нелегальное трудоустройство. Сложно предугадать, что насторожит пограничников, поэтому рекомендация для всех универсальная: главное — спокойствие. Четко отвечайте на вопросы, не забудьте название своего отеля.Впрочем, проблемы на границе возникают крайне редко. Если есть желание попасть в Израиль на праздник, это можно сделать летом. Четвертого июня отмечают Шавуот, день дарования Торы, а 12 августа — День влюбленных.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Светлана Баева. В Израиле отмечают 74-й День независимости. Дата плавающая — в этом году празднуется 4 и 5 мая (5 ияра по еврейскому календарю). В городах уже вывесили национальные флаги, на площади в Иерусалиме зажгли 12 факелов — по числу колен Израилевых. Традиционно многие отправились на пикники. Российских туристов в стране пока немного — перелеты довольно дорогие. Но уже скоро это направление станет доступнее. О том, как попасть на курорты, что посмотреть и как провести время, — в материале РИА Новости.
Как добраться
"Из Москвы летает авиакомпания ELAL — пять раз в неделю, кроме вторника и субботы. Возможны и дополнительные рейсы", — рассказывает Оксана Волканова, директор по развитию ICS Travel Group.
По ее словам, самые выгодные предложения разбирают достаточно быстро. "Мы рекомендуем планировать отпуск за два месяца", — говорит она.
Уже в июне билетов может быть больше. Туроператоры берут жесткие блоки мест на бортах национального перевозчика, а это, по заверениям экспертов, почти как чартер.
Так, с 1 июня стартует программа компании "Русский Экспресс" и, как ожидается, продлится до 30 октября. В ее рамках цена авиаперелета фиксированная и не зависит от спроса.
Российские перевозчики тоже отправляют лайнеры в Израиль. Причем преимущественно из регионов. В частности, с середины апреля четыре рейса в неделю у "ИрАэро". Но из Москвы в Тель-Авив летают с технической посадкой в Минеральных Водах. Отсюда же возит путешественников и "Азимут", с мая — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Цена из Москвы с пересадкой — 13-16 тысяч рублей в одну сторону.
В ICS Travel Group напоминают о возможности добраться до Израиля на непрямых рейсах. "Прекрасная альтернатива — стыковочные полеты Turkish Ailrines через Стамбул, а также предложения от flydubai. Это позволило минимизировать стоимость туров", — говорит Оксана Волканова.
Turkish Ailrines возобновляет услугу Stopover in Istanbul: при остановке в Стамбуле от 20 часов пассажирам экономического класса бесплатно предоставляют отель категории "четыре звезды" на одну ночь. Тем, кто в "бизнесе", — "пятерка" на две ночи.
Так вы сможете познакомиться по пути с еще одним древним и интересным городом.
Летом в Израиле жарко, это вносит специфику в предложения туроператоров. "Если говорим об отдыхе на море, то имеем в виду не Красное, а Средиземное. Да и рейсы — в Тель-Авив. На средиземноморском побережье можно остановиться и в Нетании, и в Герцлии. Туры стоят от 84 100 рублей на человека", — объясняет Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс".
По ее словам, многих путешественников, как и прежде, интересует оздоровление и лечение на Мертвом море. Такие программы есть и стоят от 113 500 рублей.
Эксперты не советуют покупать экскурсии заранее, лучше определиться на месте. При этом вновь (после паузы из-за коронавируса) предлагают групповые экскурсионные туры.
На вопрос, куда выбраться из отеля, Волканова отвечает однозначно: "Конечно, в Иерусалим! Всегда приятно начать отдых на Святой земле с посещения Святого города. Экскурсии можно забронировать онлайн в составе пакетных туров или докупить отдельно".
Стоит отправиться на Мертвое море, в Хайфу, Галилею, побродить по улочкам древней Яффы. Или же съездить в Акко — столицу Иерусалимского королевства крестоносцев в Палестине. В пандемию там реконструировали район порта.
Еще из новинок: на краю самого большого эрозийного кратера в мире в Мицпе-Рамон теперь есть смотровая площадка. В Нетании открылась художественная галерея Tel Hai.
Главное — спокойствие
Основные коронавирусные ограничения в Израиле сняли. Вакцинированных, в том числе "Спутником V", в страну пускают без проблем. Непривитым надо сдать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до вылета, заполнить декларацию и пройти еще одно исследование в аэропорту по прибытии.
Кроме того, эксперты предупреждают: если вы приобрели самую недорогую путевку на три ночи, могут возникнуть подозрения, что цель — не отдых, а, например, нелегальное трудоустройство.
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