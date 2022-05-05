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Госдеп заявил о "неисчерпаемых" возможностях по доставке оружия на Украину - РИА Новости, 05.05.2022
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Госдеп заявил о "неисчерпаемых" возможностях по доставке оружия на Украину
Госдеп заявил о "неисчерпаемых" возможностях по доставке оружия на Украину - РИА Новости, 05.05.2022
Госдеп заявил о "неисчерпаемых" возможностях по доставке оружия на Украину
Возможности США по доставке оружия Украине "неисчерпаемы", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T22:15
2022-05-05T22:15
в мире
сергей шойгу
джо байден
владимир путин
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украина
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нато
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Возможности США по доставке оружия Украине "неисчерпаемы", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."У нас есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи", - сказал Прайс.Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления из РФ о том, что оружейные конвои на Украине будут считаться российскими военными законными целями. Накануне глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что транспорт НАТО с оружием, прибывший на Украину, будет уничтожаться.Прайс заявил, что США регулярностью поставок показали, что имеют возможность осуществлять их.Представитель госдепа добавил, что в контексте переговоров РФ и Украины США хотят укрепить позиции Киева. "Наша цель - укрепить позиции Украины за переговорным столом, пока мы устанавливаем цену за действия Российской Федерации", - сказал Прайс.Ранее сообщалось, что у президента США Джо Байдена остался ресурс в 250 миллионов долларов из средств, согласованных для выделения помощи Украине. Одобрения конгресса ожидает запрос администрации на 33 миллиарда для гуманитарной, финансовой и военной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/moldaviya-1787059383.html
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в мире, сергей шойгу, джо байден, владимир путин, россия, украина, сша, нато
22:15 05.05.2022
 
Госдеп заявил о "неисчерпаемых" возможностях по доставке оружия на Украину

Госдеп заявил о "неисчерпаемых" возможностях США по доставке оружия на Украину

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Возможности США по доставке оружия Украине "неисчерпаемы", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"У нас есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи", - сказал Прайс.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления из РФ о том, что оружейные конвои на Украине будут считаться российскими военными законными целями. Накануне глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что транспорт НАТО с оружием, прибывший на Украину, будет уничтожаться.
Прайс заявил, что США регулярностью поставок показали, что имеют возможность осуществлять их.
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Представитель госдепа добавил, что в контексте переговоров РФ и Украины США хотят укрепить позиции Киева. "Наша цель - укрепить позиции Украины за переговорным столом, пока мы устанавливаем цену за действия Российской Федерации", - сказал Прайс.
Ранее сообщалось, что у президента США Джо Байдена остался ресурс в 250 миллионов долларов из средств, согласованных для выделения помощи Украине. Одобрения конгресса ожидает запрос администрации на 33 миллиарда для гуманитарной, финансовой и военной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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