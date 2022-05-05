https://ria.ru/20220505/gaz-1787023547.html

Боррель заявил, что ЕС не обсуждает прекращение поставок газа из России

Боррель заявил, что ЕС не обсуждает прекращение поставок газа из России - РИА Новости, 05.05.2022

Боррель заявил, что ЕС не обсуждает прекращение поставок газа из России

О прекращении поставок российского газа сейчас речи не идет, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель испанской радиостанции Cadena SER. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:41

2022-05-05T15:41

2022-05-05T20:25

россия

евросоюз

украина

санкции в отношении россии

жозеп боррель

природный газ

в мире

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. О прекращении поставок российского газа сейчас речи не идет, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель испанской радиостанции Cadena SER."Закрытие газового крана с Россией не обсуждается на данный момент", — сказал он.По словам Борреля, если рынок нефти глобален, то газ — это другая проблема. "Газ — это не только энергетический продукт. Газ нельзя чем-то заменить в нефтехимической промышленности", — сказал глава евродипломатии. Боррель подчеркнул, что в этом вопросе нужно быть осторожным, так как целые сектора европейской нефтехимической промышленности без газа просто не смогут работать.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет ограничительных мер, который предусматривает, в частности, поэтапное введение полного нефтяного эмбарго. Однако достичь соглашения не удалось: Греция, Мальта и Кипр выступили против запрета на транспортировку российской нефти. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Москва ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкционные устремления — "оружие обоюдоострое": тем, кто пытается нанести России ущерб, тоже приходится платить большую цену.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, евросоюз, украина, санкции в отношении россии, жозеп боррель, природный газ, в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия