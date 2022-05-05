15:41 05.05.2022 (обновлено: 20:25 05.05.2022)
Боррель заявил, что ЕС не обсуждает прекращение поставок газа из России
Глава дипломатии Боррель заявил, что ЕС не обсуждает прекращение поставок газа из России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. О прекращении поставок российского газа сейчас речи не идет, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель испанской радиостанции Cadena SER.
"Закрытие газового крана с Россией не обсуждается на данный момент", — сказал он.
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По словам Борреля, если рынок нефти глобален, то газ — это другая проблема.
"Газ — это не только энергетический продукт. Газ нельзя чем-то заменить в нефтехимической промышленности", — сказал глава евродипломатии.
Боррель подчеркнул, что в этом вопросе нужно быть осторожным, так как целые сектора европейской нефтехимической промышленности без газа просто не смогут работать.
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После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет ограничительных мер, который предусматривает, в частности, поэтапное введение полного нефтяного эмбарго. Однако достичь соглашения не удалось: Греция, Мальта и Кипр выступили против запрета на транспортировку российской нефти. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.
В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Москва ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкционные устремления — "оружие обоюдоострое": тем, кто пытается нанести России ущерб, тоже приходится платить большую цену.
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