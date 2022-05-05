https://ria.ru/20220505/evropa-1787019264.html

Spiegel: Европа перешла к угрозам, чтобы "остановить Россию"

Spiegel: Европа перешла к угрозам, чтобы "остановить Россию" - РИА Новости, 05.05.2022

Spiegel: Европа перешла к угрозам, чтобы "остановить Россию"

Европейское эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты рискует провалиться, поэтому Евросоюз сыплет угрозами введения санкций против стран и компаний,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:28

2022-05-05T15:28

2022-05-05T16:20

экономика

евросоюз

европа

россия

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европейское эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты рискует провалиться, поэтому Евросоюз сыплет угрозами введения санкций против стран и компаний, сотрудничающих с Москвой, пишет немецкое издание Spiegel.По мнению экспертов, опрошенных журналом, у Москвы будет достаточно времени, чтобы найти новый рынок в случае введения Брюсселем постепенного запрета на импорт. Российскую нефть преимущественно транспортируют на танкерах, а значит, переход на поставки сырья новым клиентам не займет много времени.Автор статьи также отметил, что сам факт введения эмбарго может повысить цены на нефть из-за "ощущения нехватки ресурсов на мировом рынке". Тогда российские компании смогут предоставлять новым партнерам скидки, но не в ущерб себе.Шестой пакет санкций предполагает введение поэтапного запрета на весь импорт российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что отказ будет происходить постепенно до конца текущего года.При этом, по информации СМИ, в среду постпреды стран ЕС не смогли согласовать эмбарго, они продолжат обсуждение в четверг, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного запрета выступили Чехия и Словакия: они попросили предоставить им трехлетний переходный период, а также Венгрия, потребовавшая исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.В Кремле назвали происходящее экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787010395.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, евросоюз, европа, россия, цены на нефть, урсула фон дер ляйен