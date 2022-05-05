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FT: Эрдоган воспользовался посредничеством между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.05.2022
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FT: Эрдоган воспользовался посредничеством между Россией и Украиной
FT: Эрдоган воспользовался посредничеством между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.05.2022
FT: Эрдоган воспользовался посредничеством между Россией и Украиной
Посредничество Анкары в кризисе между Россией и Украиной повысила значимость Турции как посредника в глазах стран НАТО, президент страны Эрдоган воспользовался... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:41
2022-05-05T09:41
в мире
кемаль кылычдароглу
россия
украина
народно-республиканская партия турции (нрп)
нато
турция
ахмет давутоглу
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АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Посредничество Анкары в кризисе между Россией и Украиной повысила значимость Турции как посредника в глазах стран НАТО, президент страны Эрдоган воспользовался этой возможностью, говорится в статье Financial Times."Турция повысила свое значение как посредника в глазах стран НАТО, и Эрдоган воспользовался этой возможностью", - говорится в статье, перевод которой представила газета Sözcü.Издание привело слова неназванного представителя оппозиции, который отметил, что если бы выборы в Турции состоялись в прошлом году, оппозиция бы имела шансы, но сейчас "уверенность в этом немного уменьшилась"."Самое большое беспокойство оппозиционного крыла вызывает то, что Кылычдароглу (лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу – ред.) выдвинет свою кандидатуру против Эрдогана и что Эрдоган "съест его заживо". Кылычдароглу очень хочет быть кандидатом. Я не сомневаюсь, что он будет лучшим президентом, но у него меньше всего шансов на победу", — приводит издание слова представителя оппозиции.По его словам, "кто бы ни был избран кандидатом от оппозиции, ему предстоит столкнуться с хитрым и опытным политиком, который до сих пор является самым популярным политиком в стране, несмотря на инфляцию, достигшую в марте 61 процента".Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - состоятся в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее глава турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах.Ранее по инициативе лидера крупнейшей оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаля Кылычдароглу состоялись встречи лидеров шести оппозиционных партий, в которых приняли участие глава консервативно-националистической "Хорошей партии" (Iyi parti) Мерал Акшенер, председатель правоконсервативной суннитской партии "Счастье" (SP) Темел Карамоллаоглу, глава кемалистско-консервативной "Демократической партии" Гюльтекин Уйсал, лидер либеральной "Партии демократии и прорыва" (DEVA) Али Бабаджан и экс-премьер министр Турции, глава партии "Будущее" Ахмет Давутоглу. Шесть лидеров оппозиционных партий Турции после встречи сделали заявление о подготовке меморандума о переходе страны к "усиленной парламентской системе управления".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/peregovory-1784929307.html
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россия
украина
турция
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в мире, кемаль кылычдароглу, россия, украина, народно-республиканская партия турции (нрп), нато, турция, ахмет давутоглу, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
09:41 05.05.2022
 
FT: Эрдоган воспользовался посредничеством между Россией и Украиной

FT: президент Турции Эрдоган воспользовался посредничеством между Россией и Украиной

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Посредничество Анкары в кризисе между Россией и Украиной повысила значимость Турции как посредника в глазах стран НАТО, президент страны Эрдоган воспользовался этой возможностью, говорится в статье Financial Times.
"Турция повысила свое значение как посредника в глазах стран НАТО, и Эрдоган воспользовался этой возможностью", - говорится в статье, перевод которой представила газета Sözcü.
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Издание привело слова неназванного представителя оппозиции, который отметил, что если бы выборы в Турции состоялись в прошлом году, оппозиция бы имела шансы, но сейчас "уверенность в этом немного уменьшилась".
"Самое большое беспокойство оппозиционного крыла вызывает то, что Кылычдароглу (лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу – ред.) выдвинет свою кандидатуру против Эрдогана и что Эрдоган "съест его заживо". Кылычдароглу очень хочет быть кандидатом. Я не сомневаюсь, что он будет лучшим президентом, но у него меньше всего шансов на победу", — приводит издание слова представителя оппозиции.
По его словам, "кто бы ни был избран кандидатом от оппозиции, ему предстоит столкнуться с хитрым и опытным политиком, который до сих пор является самым популярным политиком в стране, несмотря на инфляцию, достигшую в марте 61 процента".
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Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - состоятся в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее глава турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах.
Ранее по инициативе лидера крупнейшей оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаля Кылычдароглу состоялись встречи лидеров шести оппозиционных партий, в которых приняли участие глава консервативно-националистической "Хорошей партии" (Iyi parti) Мерал Акшенер, председатель правоконсервативной суннитской партии "Счастье" (SP) Темел Карамоллаоглу, глава кемалистско-консервативной "Демократической партии" Гюльтекин Уйсал, лидер либеральной "Партии демократии и прорыва" (DEVA) Али Бабаджан и экс-премьер министр Турции, глава партии "Будущее" Ахмет Давутоглу. Шесть лидеров оппозиционных партий Турции после встречи сделали заявление о подготовке меморандума о переходе страны к "усиленной парламентской системе управления".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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