https://ria.ru/20220505/dzhonson-1786876379.html

Спасет ли Украина Бориса Джонсона

Спасет ли Украина Бориса Джонсона - РИА Новости, 05.05.2022

Спасет ли Украина Бориса Джонсона

Сегодня в Великобритании пройдут выборы в местные органы власти. Для политической жизни королевства событие весьма примечательное. Пока Борис Джонсон развлекал... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:00

2022-05-05T08:00

2022-05-05T11:43

в мире

борис джонсон

великобритания

украина

лиз трасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786947096_0:6:1043:592_1920x0_80_0_0_159c90b30d83dcab69f8aace9781b34c.jpg

Сегодня в Великобритании пройдут выборы в местные органы власти. Для политической жизни королевства событие весьма примечательное. Пока Борис Джонсон развлекал себя и остальных на украинском фронте, выступая перед депутатами Верховной рады с речами а-ля любимый Черчилль (своих этим уже не убедишь), в его глубоком тылу дела грустны. Неудивительно, что в стенах британского парламента коллеги-однопартийцы Джонсона снимают напряжение просмотром порнофильмов. Впереди, согласно прогнозам социологов, правящих консерваторов ждет полный разгром: они могут потерять 550 мест в органах самоуправления.Это худший показатель Консервативной партии с тех времен, когда главными конкурентами, лейбористами, руководил Тони Блэр. "Посещая Киев и Нью-Дели, Борис Джонсон демонстрировал себя на экранах в роли одного из мировых лидеров, но поддержки телезрителей эти поездки не принесли. Анализ опросов общественного мнения показывает, что если сегодня провести всеобщие парламентские выборы, то шансы консерваторов победить составляют всего лишь десять процентов", — оценивает ситуацию политолог Ричард Роуз. — Апрельские опросы говорят о том, что лейбористы стабильно опережают консерваторов, они могут получить преимущество в 68 депутатских мандатов. Вероятность их победы — 49 процентов".Всего два с половиной года назад, в декабре 2019-го, Джонсон буквально уничтожил оппонентов, обеспечив своей партии безукоризненное парламентское большинство на обещаниях разобраться с надоевшим всем Brexit. Но, забравшись на неожиданную для самого себя высоту, он тут же стал сползать вниз, когда от лозунгов нужно было переходить к делу. Джонсон прозевал начало пандемии: вместо того, чтобы принимать экстренные решения, отправился отдыхать на Карибы. Потом долго медлил с введением карантина, в результате и сам едва не оказался у роковой черты — к счастью, его вовремя откачали в палате интенсивной терапии.Некомпетентность в борьбе с вирусом, в конце концов, ему могли бы простить. И даже откровенное кумовство при распределении государственных контрактов, скорее всего, тоже забыли бы: никто и не ожидает святости от нынешних министров и их руководителя. Но коллективное пьянство в резиденции премьер-министра в период жесточайшего локдауна — нет. И дело даже не в позорных штрафах, которые выписала Джонсону и его собутыльникам лондонская полиция. Главу правительства публично уличили во лжи, а это ставит на его дальнейшей карьере жирный крест.В его собственном кабинете министры лишались своих постов и за меньшие прегрешения, но Джонсон не собирается никуда уходить. Он называет себя честным человеком и намерен вести свою партию к следующим парламентским выборам.Но скандалы — это еще не все.Великобритания переживает стремительное падение уровня жизни. Журналисты рассказали Джонсону о 77-летней пенсионерке по имени Элси из Лондона, которая, чтобы согреться, с утра пораньше бежит на автобусную остановку и ездит по городу несколько часов. Это позволяет ей сэкономить деньги на отопление, потому что стоимость электроэнергии в ее квартире увеличилась в 4,5 раза: с 17 фунтов стерлингов до 85. Джонсон счел нужным напомнить, что благодаря ему британские пенсионеры могут кататься на автобусах бесплатно и круглосуточно. Однако разобраться с энергетическим кризисом его правительство не может.Министр финансов Риши Сунак заявил, что сейчас не время увеличивать государственную поддержку нуждающимся семьям. Сунак — мультимиллионер. Недавно он также оказался в эпицентре скандала из-за того, что его супруга, дочь индийского миллиардера Акшата Мурти, использовала статус налогового нерезидента, чтобы не платить миллионы фунтов британской казне.Сунака считали одним из потенциальных кандидатов на замену Джонсона. Семейная налоговая история здорово подкосила его амбиции. Теперь на него готовы свалить грядущее поражение в местных выборах, он даже затмил своей непопулярностью Джонсона.В целом с преемниками в Консервативной партии сейчас беда. Еще одним претендентом можно было считать министра иностранных дел Лиз Трасс. Если Джонсон подражает Черчиллю, то она пытается представить себя в роли новой Маргарет Тэтчер. В антироссийской воинственной риторике Трасс уже давно превзошла нынешнего главу кабинета, но, судя по тому, как вяло реагируют избиратели на внешнеполитическую активность Джонсона, поставки вооружений и подбадривание Украины для строительства политической карьеры сегодня не вариант.Заместитель премьер-министра Доминик Рааб основательно подмочил свою репутацию минувшим летом, когда занимал пост главы внешнеполитического ведомства. Вместо того чтобы заниматься спасением афганских коллаборационистов из Кабула, он отдыхал в люксовом отеле. Министр внутренних дел Прити Пател никак не может решить проблему с мигрантами, стабильно перебирающимися в Англию через Ла-Манш.Словом, раскрученных проходных фигур рядом с Джонсоном пока не видно, хотя и найдутся, если возникнет коллективное решение его сместить. Но такое решение должно исходить из недр Консервативной партии. При нынешнем раскладе в парламенте только однопартийцам Джонсона под силу досрочно сместить его с поста премьер-министра. Для этого необходимо, чтобы 54 депутата-консерватора подали соответствующие требования в партийный комитет 1922, после чего будет объявлено внутрипартийное голосование о доверии премьеру. Если большинство проголосует против него, то Джонсону придется уйти, но если он победит, то гарантирует себе как минимум год безмятежного пребывания в премьерском кресле.Вариант с вотумом недоверия, как ни странно, сейчас во многом зависит от того, чем закончится расследование Скотленд-Ярда. Лондонская полиция пока оштрафовала Джонсона только за одну нелегальную вечеринку, когда он в июне 2020-го отмечал свой день рождения, но таких посиделок было хоть отбавляй. Если появятся новые штрафы, то недовольство высокопоставленным нарушителем заметно вырастет. Шестьдесят три процента британцев считают, что в этом случае Джонсон будет обязан уйти со своего поста. Но произойдет это, опять же, лишь в том случае, если так решит его партия.Полиция обещала не выписывать новые штрафы до того момента, как пройдут местные выборы. Для команды Джонсона это сомнительное облегчение: проблема не решена. Даже наоборот, если исход голосования будет для консерваторов таким же плохим, как прогнозируется, а сверху подкинут еще новые доказательства нарушений со стороны премьер-министра, то получится двойной удар. Еще одной неприятной добавкой может стать победа Республиканской партии Шинн Фейн на выборах в Северной Ирландии. Эта партия, как известно, стремится к референдуму по объединению Ирландии.Но хуже всего дела у Джонсона могут сложиться в британском парламенте, где оппозиционеры только и ждут возможности официально доказать, что премьер-министр сознательно "вводил всех в заблуждение", рассуждая о собственной честности и невиновности, то есть попросту врал. У Джонсона заметно увеличилось число противников внутри собственной партии.Неудивительно, что сейчас ему гораздо комфортнее заниматься внешней политикой, где ему не могут предъявить штрафные квитанции за посиделки на рабочем месте или астрономические счета за газ. События на Украине, безусловно, отвлекли внимание и помогли Джонсону в борьбе за сохранение кресла. Но крайне сомнительно, чтобы даже очень лояльного избирателя бесконечно устраивал живущий чужими проблемами премьер-министр, тем более что своих собственных у Великобритании не счесть.

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220430/trass-1786249209.html

https://ria.ru/20220428/kitay-1785814610.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Хабаров https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761150793_97:0:865:768_100x100_80_0_0_b57e5c3b14b3e1ca1b95c7e9f9a30109.jpg

в мире, борис джонсон, великобритания, украина, лиз трасс