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Ветераны в Душанбе получили поздравления от президента России - РИА Новости, 05.05.2022
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Ветераны в Душанбе получили поздравления от президента России
Ветераны в Душанбе получили поздравления от президента России - РИА Новости, 05.05.2022
Ветераны в Душанбе получили поздравления от президента России
Участникам Великой Отечественной Войны, проживающим в Душанбе, посол РФ Игорь Лякин-Фролов в четверг вручил личное поздравление от президента России Владимира... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:20
2022-05-05T17:20
россия
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Участникам Великой Отечественной Войны, проживающим в Душанбе, посол РФ Игорь Лякин-Фролов в четверг вручил личное поздравление от президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости."Личное поздравление президента России еще раз подчеркивает ваш несоизмеримый взгляд в Победу над врагом, отмечает ваши подвиги и заслуги перед Отечеством", - сказал на церемонии российский дипломат. По его словам, каждая встреча с ветеранами воспринимается как возможность поблагодарить и отдать должное тем, кому мы обязаны мирным существованием. "Память о ваших подвигах, мужество, проявленное в военное время, - священны!", - сказал он.Поздравления президента РФ и подарки получили четыре ветерана, три из которых - женщины.Посол РФ выразил благодарность руководству Таджикистана и всем жителям страны за то, что "здесь чтут эту памятную дату, берегут историческую память о нашем общем прошлом".Он отметил, что таджикистанцы проявили героизм во время Великой Отечественной войны, сражаясь на фронтах и работая в тылу, принимая у себя беженцев со всех концов СССР. Лякин-Фролов поблагодарил представителей российской "Шимко-Групп", специально приехавших из Ташкента для того, чтобы поздравить ветеранов-таджикистанцев и вручить им подарки.В Таджикистане на 20 апреля, по данным Совета ветеранов войны и труда, в живых осталось 59 участников Великой Отечественной войны. Самому пожилому участнику Великой Отечественной войны - Рашиду Каримову, проживающему в городе Гиссаре, - 9 мая исполняется 110 лет.
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россия, таджикистан, ссср
17:20 05.05.2022
 
Ветераны в Душанбе получили поздравления от президента России

Ветераны в Душанбе получили поздравления от Владимира Путина

© РИА Новости / Амир Исаев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Таджикистан Игорь Лякин-Фролов
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Таджикистан Игорь Лякин-Фролов - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Амир Исаев
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Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Таджикистан Игорь Лякин-Фролов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Участникам Великой Отечественной Войны, проживающим в Душанбе, посол РФ Игорь Лякин-Фролов в четверг вручил личное поздравление от президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
"Личное поздравление президента России еще раз подчеркивает ваш несоизмеримый взгляд в Победу над врагом, отмечает ваши подвиги и заслуги перед Отечеством", - сказал на церемонии российский дипломат. По его словам, каждая встреча с ветеранами воспринимается как возможность поблагодарить и отдать должное тем, кому мы обязаны мирным существованием. "Память о ваших подвигах, мужество, проявленное в военное время, - священны!", - сказал он.
Поздравления президента РФ и подарки получили четыре ветерана, три из которых - женщины.
Посол РФ выразил благодарность руководству Таджикистана и всем жителям страны за то, что "здесь чтут эту памятную дату, берегут историческую память о нашем общем прошлом".
Он отметил, что таджикистанцы проявили героизм во время Великой Отечественной войны, сражаясь на фронтах и работая в тылу, принимая у себя беженцев со всех концов СССР. Лякин-Фролов поблагодарил представителей российской "Шимко-Групп", специально приехавших из Ташкента для того, чтобы поздравить ветеранов-таджикистанцев и вручить им подарки.
В Таджикистане на 20 апреля, по данным Совета ветеранов войны и труда, в живых осталось 59 участников Великой Отечественной войны. Самому пожилому участнику Великой Отечественной войны - Рашиду Каримову, проживающему в городе Гиссаре, - 9 мая исполняется 110 лет.
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи в полетном порядке Кубинский бриллиант на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1 из 15

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В небе над столицей пролетели самолеты и вертолеты ВКС России.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
2 из 15

В небе над столицей пролетели самолеты и вертолеты ВКС России.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участие в репетиции приняли новейшие самолеты пятого поколения Су-57.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
3 из 15

Участие в репетиции приняли новейшие самолеты пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Помимо новейших истребителей, над Красной площадью 9 мая пролетят дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
4 из 15

Помимо новейших истребителей, над Красной площадью 9 мая пролетят дальние бомбардировщики Ту-22М3.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В параде также примут участие стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 "Белый лебедь" в паре с самолетом-заправщиком Ил-78, истребители Су-35С и МиГ-31.

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
5 из 15

В параде также примут участие стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 "Белый лебедь" в паре с самолетом-заправщиком Ил-78, истребители Су-35С и МиГ-31.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На репетиции были задействованы воздушный пункт управления Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи в полетном порядке Кубинский бриллиант на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
6 из 15

На репетиции были задействованы воздушный пункт управления Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Впервые в истории восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку российских военных.

Штурмовики Су-25 пролетают над деловым центром Москва-сити и Поклонной горой во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
7 из 15

Впервые в истории восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает "За победу".

Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
8 из 15

Латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает "За победу".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Пролет авиации украсили девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", выстроившись в небе в фигуру "Кубинский бриллиант".

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 и ударный вертолет Ми-24 летят на репетицию воздушной части парада Победы
9 из 15

Пролет авиации украсили девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", выстроившись в небе в фигуру "Кубинский бриллиант".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Репетицию завершил полет шести штурмовиков Су-25.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
10 из 15

Репетицию завершил полет шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В День Победы они окрасят небо в цвета российского триколора.

Воздушный командный пункт Ил-80 и многоцелевой истребитель МиГ-29 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
11 из 15

В День Победы они окрасят небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всего в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задействуют 77 самолетов и вертолетов.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и истребители Су-35С пролетают над деловым центром Москва-сити и Поклонной горой во время генеральной репетиции воздушной части парад
12 из 15

Всего в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задействуют 77 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

К ним присоединится 131 единица вооружения, военной и специальной техники.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
13 из 15

К ним присоединится 131 единица вооружения, военной и специальной техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В общей сложности в параде примут участие 11 тысяч человек.

Самолет-заправщик Ил-78, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
14 из 15

В общей сложности в параде примут участие 11 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 летит на репетицию воздушной части парада Победы
15 из 15

Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 15

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 15

В небе над столицей пролетели самолеты и вертолеты ВКС России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 15

Участие в репетиции приняли новейшие самолеты пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 15

Помимо новейших истребителей, над Красной площадью 9 мая пролетят дальние бомбардировщики Ту-22М3.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 15

В параде также примут участие стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 "Белый лебедь" в паре с самолетом-заправщиком Ил-78, истребители Су-35С и МиГ-31.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 15

На репетиции были задействованы воздушный пункт управления Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Впервые в истории восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 15

Латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает "За победу".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Пролет авиации украсили девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", выстроившись в небе в фигуру "Кубинский бриллиант".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
10 из 15

Репетицию завершил полет шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 15

В День Победы они окрасят небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Всего в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задействуют 77 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
13 из 15

К ним присоединится 131 единица вооружения, военной и специальной техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
14 из 15

В общей сложности в параде примут участие 11 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
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