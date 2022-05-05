https://ria.ru/20220505/dushanbe-1787055617.html

Ветераны в Душанбе получили поздравления от президента России

Ветераны в Душанбе получили поздравления от президента России - РИА Новости, 05.05.2022

Ветераны в Душанбе получили поздравления от президента России

Участникам Великой Отечественной Войны, проживающим в Душанбе, посол РФ Игорь Лякин-Фролов в четверг вручил личное поздравление от президента России Владимира... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:20

2022-05-05T17:20

2022-05-05T17:20

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ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Участникам Великой Отечественной Войны, проживающим в Душанбе, посол РФ Игорь Лякин-Фролов в четверг вручил личное поздравление от президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости."Личное поздравление президента России еще раз подчеркивает ваш несоизмеримый взгляд в Победу над врагом, отмечает ваши подвиги и заслуги перед Отечеством", - сказал на церемонии российский дипломат. По его словам, каждая встреча с ветеранами воспринимается как возможность поблагодарить и отдать должное тем, кому мы обязаны мирным существованием. "Память о ваших подвигах, мужество, проявленное в военное время, - священны!", - сказал он.Поздравления президента РФ и подарки получили четыре ветерана, три из которых - женщины.Посол РФ выразил благодарность руководству Таджикистана и всем жителям страны за то, что "здесь чтут эту памятную дату, берегут историческую память о нашем общем прошлом".Он отметил, что таджикистанцы проявили героизм во время Великой Отечественной войны, сражаясь на фронтах и работая в тылу, принимая у себя беженцев со всех концов СССР. Лякин-Фролов поблагодарил представителей российской "Шимко-Групп", специально приехавших из Ташкента для того, чтобы поздравить ветеранов-таджикистанцев и вручить им подарки.В Таджикистане на 20 апреля, по данным Совета ветеранов войны и труда, в живых осталось 59 участников Великой Отечественной войны. Самому пожилому участнику Великой Отечественной войны - Рашиду Каримову, проживающему в городе Гиссаре, - 9 мая исполняется 110 лет.

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россия, таджикистан, ссср