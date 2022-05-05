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Дрозденко высказался о разрыве побратимских отношений - РИА Новости, 05.05.2022
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Дрозденко высказался о разрыве побратимских отношений
Дрозденко высказался о разрыве побратимских отношений - РИА Новости, 05.05.2022
Дрозденко высказался о разрыве побратимских отношений
Глава Ленинградской области Александр заявил, что крайне отрицательно относится к сообщениям от побратимских регионов Западной Европы о разрыве сотрудничества и РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:55
2022-05-05T17:55
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр заявил, что крайне отрицательно относится к сообщениям от побратимских регионов Западной Европы о разрыве сотрудничества и взаимодействия с Ленобласть."Крайне негативно оцениваю такие инициативы региональных управленцев, которые посчитали себя политиками и решили отказаться от основополагающих принципов народной дипломатии", - сказал губернатор Ленинградской области.Александр Дрозденко выразил уверенность, что это временные процессы."Скоро мы увидим обратное движение, поскольку разрыв сотрудничества на местном уровне противоречит интересам людей. Считаю, что в нормальных странах не может быть разрыва между интересами граждан и интересами государства", — заявил глава региона.В свою очередь в областной администрации напомнили, что несмотря на потерю некоторых зарубежных партнеров правительство региона продолжает двигаться дальше и старается наладить новые европейские связи. Например, сейчас устанавливается сотрудничество с Сербией. Кроме того, в Ленинградской области будут расширять географию сотрудничества с теми, кто к этому готов — странами СНГ, Китаем, Индией и ЮАР.
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александр дрозденко
17:55 05.05.2022
 

Дрозденко высказался о разрыве побратимских отношений

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр заявил, что крайне отрицательно относится к сообщениям от побратимских регионов Западной Европы о разрыве сотрудничества и взаимодействия с Ленобласть.
"Крайне негативно оцениваю такие инициативы региональных управленцев, которые посчитали себя политиками и решили отказаться от основополагающих принципов народной дипломатии", - сказал губернатор Ленинградской области.
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Александр Дрозденко выразил уверенность, что это временные процессы.
"Скоро мы увидим обратное движение, поскольку разрыв сотрудничества на местном уровне противоречит интересам людей. Считаю, что в нормальных странах не может быть разрыва между интересами граждан и интересами государства", — заявил глава региона.
В свою очередь в областной администрации напомнили, что несмотря на потерю некоторых зарубежных партнеров правительство региона продолжает двигаться дальше и старается наладить новые европейские связи. Например, сейчас устанавливается сотрудничество с Сербией. Кроме того, в Ленинградской области будут расширять географию сотрудничества с теми, кто к этому готов — странами СНГ, Китаем, Индией и ЮАР.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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