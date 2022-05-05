https://ria.ru/20220505/drozdenko-1787064375.html
Дрозденко высказался о разрыве побратимских отношений
Дрозденко высказался о разрыве побратимских отношений - РИА Новости, 05.05.2022
Дрозденко высказался о разрыве побратимских отношений
Глава Ленинградской области Александр заявил, что крайне отрицательно относится к сообщениям от побратимских регионов Западной Европы о разрыве сотрудничества и РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:55
2022-05-05T17:55
2022-05-05T17:55
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр заявил, что крайне отрицательно относится к сообщениям от побратимских регионов Западной Европы о разрыве сотрудничества и взаимодействия с Ленобласть."Крайне негативно оцениваю такие инициативы региональных управленцев, которые посчитали себя политиками и решили отказаться от основополагающих принципов народной дипломатии", - сказал губернатор Ленинградской области.Александр Дрозденко выразил уверенность, что это временные процессы."Скоро мы увидим обратное движение, поскольку разрыв сотрудничества на местном уровне противоречит интересам людей. Считаю, что в нормальных странах не может быть разрыва между интересами граждан и интересами государства", — заявил глава региона.В свою очередь в областной администрации напомнили, что несмотря на потерю некоторых зарубежных партнеров правительство региона продолжает двигаться дальше и старается наладить новые европейские связи. Например, сейчас устанавливается сотрудничество с Сербией. Кроме того, в Ленинградской области будут расширять географию сотрудничества с теми, кто к этому готов — странами СНГ, Китаем, Индией и ЮАР.
https://ria.ru/20220421/lenoblast-1784672170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр заявил, что крайне отрицательно относится к сообщениям от побратимских регионов Западной Европы о разрыве сотрудничества и взаимодействия с Ленобласть.
"Крайне негативно оцениваю такие инициативы региональных управленцев, которые посчитали себя политиками и решили отказаться от основополагающих принципов народной дипломатии", - сказал губернатор Ленинградской области.
Александр Дрозденко
выразил уверенность, что это временные процессы.
"Скоро мы увидим обратное движение, поскольку разрыв сотрудничества на местном уровне противоречит интересам людей. Считаю, что в нормальных странах не может быть разрыва между интересами граждан и интересами государства", — заявил глава региона.
В свою очередь в областной администрации напомнили, что несмотря на потерю некоторых зарубежных партнеров правительство региона продолжает двигаться дальше и старается наладить новые европейские связи. Например, сейчас устанавливается сотрудничество с Сербией
. Кроме того, в Ленинградской области будут расширять географию сотрудничества с теми, кто к этому готов — странами СНГ
, Китаем
, Индией
и ЮАР
.