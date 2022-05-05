https://ria.ru/20220505/donbass-1786896031.html

Пушилин: Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса

Пушилин: Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса - РИА Новости, 05.05.2022

Пушилин: Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T00:17

2022-05-05T00:17

2022-05-05T01:21

в мире

андрей турчак

сергей кириенко

денис пушилин

донбасс

мариуполь

донецкая народная республика

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786750874_0:0:3476:1955_1920x0_80_0_0_a8a5944a10e7b73510859dbacda38fb6.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.В рамках визита политики посетили завод им. Ильича, морской порт, центр помощи "Единой России", открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе, а также нанесли визит ветеранам Великой Отечественной войны."А еще Волноваха и посещение химико-металлургического завода в пгт Донское, который запустился первым на освобожденной территории Донбасса. И везде общение с людьми, которые в каждом таком визите, в каждом таком общении хотят видеть подтверждение, что Россия вернулась сюда навсегда", — добавляется в публикации главы республики.Пресс-служба "Молодой Гвардии Единой России" также рассказала, что Кириенко, Турчак и Пушилин посетили волонтеров гуманитарного центра "Единой России" в Донбассе."Сегодня к волонтерам в гуманитарный центр "Единой России" приехали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин", — говорится в сообщении.Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал им о работе волонтеров в Донбассе.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html

https://ria.ru/20220504/natsionalisty-1785907819.html

донбасс

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, андрей турчак, сергей кириенко, денис пушилин, донбасс, мариуполь, донецкая народная республика, единая россия, мгер