Рейтинг@Mail.ru
Пушилин: Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/donbass-1786896031.html
Пушилин: Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса
Пушилин: Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса - РИА Новости, 05.05.2022
Пушилин: Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса,... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T00:17
2022-05-05T01:21
в мире
андрей турчак
сергей кириенко
денис пушилин
донбасс
мариуполь
донецкая народная республика
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786750874_0:0:3476:1955_1920x0_80_0_0_a8a5944a10e7b73510859dbacda38fb6.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.В рамках визита политики посетили завод им. Ильича, морской порт, центр помощи "Единой России", открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе, а также нанесли визит ветеранам Великой Отечественной войны."А еще Волноваха и посещение химико-металлургического завода в пгт Донское, который запустился первым на освобожденной территории Донбасса. И везде общение с людьми, которые в каждом таком визите, в каждом таком общении хотят видеть подтверждение, что Россия вернулась сюда навсегда", — добавляется в публикации главы республики.Пресс-служба "Молодой Гвардии Единой России" также рассказала, что Кириенко, Турчак и Пушилин посетили волонтеров гуманитарного центра "Единой России" в Донбассе."Сегодня к волонтерам в гуманитарный центр "Единой России" приехали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин", — говорится в сообщении.Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал им о работе волонтеров в Донбассе.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html
https://ria.ru/20220504/natsionalisty-1785907819.html
донбасс
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786750874_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_deff2a2b74a6d2bbd8039dfca0de4767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей турчак, сергей кириенко, денис пушилин, донбасс, мариуполь, донецкая народная республика, единая россия, мгер
00:17 05.05.2022 (обновлено: 01:21 05.05.2022)
 
Пушилин: Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса

Глава ДНР Пушилин: Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий морской пехоты ВС РФ
Военнослужащий морской пехоты ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащий морской пехоты ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
В рамках визита политики посетили завод им. Ильича, морской порт, центр помощи "Единой России", открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе, а также нанесли визит ветеранам Великой Отечественной войны.
"А еще Волноваха и посещение химико-металлургического завода в пгт Донское, который запустился первым на освобожденной территории Донбасса. И везде общение с людьми, которые в каждом таком визите, в каждом таком общении хотят видеть подтверждение, что Россия вернулась сюда навсегда", — добавляется в публикации главы республики.
Пресс-служба "Молодой Гвардии Единой России" также рассказала, что Кириенко, Турчак и Пушилин посетили волонтеров гуманитарного центра "Единой России" в Донбассе.
Участники митинга-концерта в Лужниках - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 08:00
Как России не превратиться в Украину
"Сегодня к волонтерам в гуманитарный центр "Единой России" приехали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин", — говорится в сообщении.
Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал им о работе волонтеров в Донбассе.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
У памятника командира Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича в селе Белогорща прошли мероприятия, посвященные 60-летней годовщине со дня гибели - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 08:00
"Скрытая угроза". Как на Украине громили бандеровское подполье
 
В миреАндрей ТурчакСергей КириенкоДенис ПушилинДонбассМариупольДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияМГЕР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала