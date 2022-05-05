https://ria.ru/20220505/dnr-1787079086.html

Народная милиция ДНР с начала суток уничтожила 32 украинских военных

Народная милиция ДНР с начала суток уничтожила 32 украинских военных - РИА Новости, 05.05.2022

Народная милиция ДНР с начала суток уничтожила 32 украинских военных

Народная милиция Донецкой народной республики заявила в четверг, что с начала текущих суток уничтожены 32 украинских националиста, четыре миномета калибром 120... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T19:27

2022-05-05T19:27

2022-05-05T20:43

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила в четверг, что с начала текущих суток уничтожены 32 украинских националиста, четыре миномета калибром 120 миллиметров и две БМП."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 32 украинских националиста, четыре 120-мм миномёта, две БМП и два грузовых транспортных средства с боекомплектом", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале. Отмечается, что силы ДНР захватили две гаубицы калибром 122 миллиметра, два бронированных и одно грузовое транспортное средство.Украинские войска в четверг выпустили более 100 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, говорится в заявлении Народной милиции республики."С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии,120 и 82-мм миномётов", - сообщается в заявлении.В заявлении отмечается, что под обстрелы попали районы семи населенных пунктов в ДНР. В результате украинской агрессии трое мирных жителей погибли, один получил ранения. Кроме того, за прошедшие сутки при исполнении воинского долга погиб один военный ДНР, девять получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр