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Министр экономики Германии заявил о возможности дефицита бензина в стране

Министр экономики Германии заявил о возможности дефицита бензина в стране - РИА Новости, 05.05.2022

Министр экономики Германии заявил о возможности дефицита бензина в стране

Восток Германии может столкнуться с дефицитом бензина из-за эмбарго на российскую нефть, предупредил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире RTL Direkt. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T02:09

2022-05-05T02:09

2022-05-05T02:14

урсула фон дер ляйен

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владимир путин

россия

украина

сша

еврокомиссия

евросоюз

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БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Восток Германии может столкнуться с дефицитом бензина из-за эмбарго на российскую нефть, предупредил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире RTL Direkt.Восток страны зависит от НПЗ в городе Шведт, который использует энергоресурсы из России.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против Москвы предложит поэтапно запретить весь импорт российского черного золота в ЕС.После начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html

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урсула фон дер ляйен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, украина, сша, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, берлин (город), германия, роберт хабек